Aİ-nin Azərbaycandakı nümayəndəsi “Qarabağ”ı təbrik edib

Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri, səfir Peter Mixalko “Qarabağ” futbol klubu təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə diplomat tviterdə yazıb:

“Qarabağ”ı UEFA Çempionlar Liqasının üçüncü mərhələsinə keçdiyinə görə təbrik edirəm. Əla futbol nümayişi!”.