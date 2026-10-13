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    Azərbaycan əhalisi əczaçılıq xərclərini bir ildə 22 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    • 13 oktyabr, 2026
    • 16:14
    Azərbaycan əhalisi əczaçılıq xərclərini bir ildə 22 %-ə yaxın artırıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 1 milyard 386,4 milyon manatlıq əczaçılıq məhsulları və tibbi ləvazimatlar satılıb.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu, 2025-ci ilin ilk 9 ayı ilə müqayisədə 21,5 % çoxdur.

    Ötən 9 ay ərzində alıcıların son istehlak məqsədilə aldıqları mallara xərclədiyi vəsaitin 2,7 %-i əczaçılıq məhsulları və tibbi ləvazimatların alınmasına sərf olunub.

    Xatırladaq ki, bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 50,8 milyard manatlıq, o cümlədən 27,5 milyard manatlıq ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları, 23,3 milyard manatlıq qeyri-ərzaq malları satılıb. 2025-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ilə müqayisədə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,8 %, o cümlədən ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə 1,4 %, qeyri-ərzaq malları üzrə 6,7 % artıb.

    Dövlət Statistika Komitəsi Pərakəndə ticarət şəbəkəsi Pərakəndə ticarət dövriyyəsi Əczaçılıq məhsulları
    Azerbaijan spends 1.39 billion manats on pharmaceuticals and medical supplies
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