    Futbol
    • 21 oktyabr, 2025
    • 13:43
    AFFA U-13 Liqasında çıxış edən komanda yarışdan kənarlaşdırılıb

    PFA komandası AFFA U-13 Liqasından kənarlaşdırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə milli assosiasiyanın İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.

    Oktyabrın 19-da MOİK-lə oyunda komandanın heyətində yetərsəy olmayıb və qarşılaşma baş tutmayıb.

    Bu hal üç dəfə təkrarlandığı üçün PFA yarışlardan kənarlaşdırılıb.

