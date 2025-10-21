AFFA U-13 Liqasında çıxış edən komanda yarışdan kənarlaşdırılıb
Futbol
- 21 oktyabr, 2025
- 13:43
PFA komandası AFFA U-13 Liqasından kənarlaşdırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə milli assosiasiyanın İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.
Oktyabrın 19-da MOİK-lə oyunda komandanın heyətində yetərsəy olmayıb və qarşılaşma baş tutmayıb.
Bu hal üç dəfə təkrarlandığı üçün PFA yarışlardan kənarlaşdırılıb.
