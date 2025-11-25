AFFA "Sabah" klubuna xəbərdarlıq edib
Futbol
- 25 noyabr, 2025
- 14:10
AFFA İntizam Komitəsi "Sabah" klubuna xəbərdarlıq edib.
"Report" xəbər verir ki, buna XII turda "Şamaxı" ilə oyunda tamaşaçılar tərəfindən gətirilmiş və qadağan olunmamış əşyaların arenaya buraxılmaması səbəb olub.
"Sumqayıt"ın futbolçusu Rayan Senhaci isə 1 oyunluq cəza alıb. O, "Qarabağ"la görüşdə ikinci sarı vərəqəni alaraq meydandan qovulmuşdu. "Gənclik şəhəri" təmsilçisi ona görə 500 manat ödəməli olacaq.
