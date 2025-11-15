İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    AFFA rəsmisi UEFA-nın təşkilatçılığı ilə Danimarkada təşkil olunan seminarda iştirak edib

    Futbol
    • 15 noyabr, 2025
    • 12:38
    AFFA-nın Sosial və ətraf mühit dayanıqlığı üzrə meneceri Kifayət Mustafayeva UEFA-nın təşkilatçılığı ilə Danimarkanın paytaxtı Kopenhagendə təşkil olunan "Futbolda Uşaq Hüquqlarının Qorunması" mövzusunda seminarda iştirak edib.

    "Report" qurumun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, seminar 55 üzv futbol federasiyasının sosial və ətraf mühit dayanıqlığı üzrə məsul şəxslərinin iştirakı ilə keçirilib.

    K.Mustafayeva aparıcı federasiyaların nümayəndələri ilə fikir mübadiləsi aparıb, ölkəmizdə uşaq hüquqlarının müdafiəsi və dayanıqlı idman mühiti quruculuğu sahəsində görülən işlər barədə məlumat verib.

    Tədbirin təşkilində məqsəd idman mühitində uşaqların təhlükəsizliyi, rifahı və hüquqlarının müdafiəsi üzrə müasir standartların federasiyalar arasında harmonizasiya olunması, dayanıqlı idarəetmə sahəsində ən yaxşı təcrübələrin paylaşılması, həmçinin dayanıqlı və şəffaf idarəetmə modelinin inkişafına töhfə verməkdir.

    İki gün davam edən tədbirdə iştirakçılar uşaq hüquqlarının qorunması üzrə UEFA-nın yeni çərçivə modeli, risklərin qiymətləndirilməsi və müdafiə protokolları, uşaqlar üçün təhlükəsiz idman mühiti yaradılması mövzuları ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparıblar.

    Seminar UEFA-ya üzv federasiyalar arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsinə, uşaqlar üçün təhlükəsiz, müdafiə olunan və inklüziv futbol mühitinin yaradılmasına töhfə verən mühüm platforma kimi qiymətləndirilir.

