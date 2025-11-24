İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    AFFA rəsmisi UEFA Gənclər Liqasında "Qalatasaray"ın oyununa təyinat alıb

    Futbol
    • 24 noyabr, 2025
    • 09:33
    AFFA-nın Sosial Ətraf mühit dayanıqlığı üzrə meneceri Kifayət Mustafayeva UEFA-dan təyinat alıb.

    "Report" milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, o, UEFA Gənclər Liqasının əsas mərhələsində keçiriləcək "Qalatasaray" (Türkiyə) – "Union" (Belçika) oyununun UEFA nümayəndəsi olacaq.

    Görüş noyabrın 25-də İstanbulda yerləşən "Esenler Erokspor" stadionunda təşkil olunacaq.

    AFFA rəsmisi Kifayət Mustafayeva "Qalatasaray" UEFA Gənclər Liqası

