AFFA rəsmisi UEFA-dan təyinat alıb
Futbol
- 15 sentyabr, 2025
- 13:47
AFFA-nın Yarışların Təşkili Departamentinin rəhbəri Emin Cəfərov UEFA-dan təyinat alıb.
"Report" milli assosiasiyanın saytına istinadən xəbər verir ki, o, UEFA Gənclər Liqasının Liqa mərhələsinin I turunda keçiriləcək "Slaviya" (Çexiya) – "Budyo-Qlimt" (Norveç) oyununun UEFA nümayəndəsi olacaq.
Qeyd edək ki, qarşılaşma sentyabrın 17-də, Praqadakı Radotin İdman Mərkəzində təşkil olunacaq.
