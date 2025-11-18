AFFA rəsmisi: "Kopenhagendəki seminar yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdu"
- 18 noyabr, 2025
- 17:33
UEFA-nın təşkilatçılığı ilə Danimarkanın paytaxtı Kopenhagendə 55 üzv futbol federasiyasının sosial və ətraf mühit dayanıqlığı üzrə məsul şəxslərinin iştirakı ilə "Futbolda Uşaq Hüquqlarının Qorunması" mövzusunda seminar yüksək səviyyədə təşkil olunub.
Bunu "Report"a açıqlamasında AFFA-nın Sosial və ətraf mühit dayanıqlığı üzrə meneceri Kifayət Mustafayeva deyib.
"Seminar yüksək səviyyədə təşkil olunması, peşəkar strukturlaşdırılması və çoxşaxəli müzakirə mühitinin təmin edilməsi ilə fərqləndi. Tədbir müxtəlif ölkələri təmsil edən futbolda sosial məsuliyyət üzrə mütəxəssislərinin bir araya gəlməsinə şərait yaradan beynəlxalq platforma kimi futbol mühitində uşaq hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində aparılan işlərin qlobal miqyasda koordinasiyasına mühüm töhfə verdi. Seminarın əsas məqsədi idmanda, xüsusilə də futbol sahəsində, uşaqların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və onların hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq təcrübənin təqdim olunması, qarşıya çıxan risklərin azaldılması istiqamətində metodoloji yanaşmaların müzakirəsi və praktik tövsiyələrin formalaşdırılması idi".
O, aparılan müzakirələrdən də danışıb:
"Müzakirələr zamanı uşaq müdafiəsi standartlarının təkmilləşdirilməsi, maarifləndirmə mexanizmlərinin gücləndirilməsi, erkən müdaxilə prosedurlarının tətbiqi və federasiyaların məsuliyyət çərçivələrinin müəyyənləşdirilməsi kimi fundamental məsələlər əhatəli şəkildə təqdim olundu. Bununla yanaşı, seminar iştirakçılar arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın təşviqi və birgə fəaliyyətlərin qurulması baxımından da əhəmiyyətli rol oynadı. Həm nəzəri biliklərin genişləndirilməsi, həm də praktiki təcrübə mübadiləsinin həyata keçirilməsi seminarın ümumi səmərəliliyini daha da artırdı. Tədbirdə əldə etdiyim bilik və müşahidələr əsasında gələcək fəaliyyət istiqamətlərimizin daha sistemli və məqsədyönlü şəkildə formalaşdırılmasına müsbət töfhə verəcək".
K.Mustafayeva layihənin prioritetlərini də açıqlayıb:
"İlk mərhələdə təşkilat daxilində uşaq hüquqlarının qorunmasına dair mövcud prosedurların təhlil edilməsi və beynəlxalq standartlara uyğun olaraq yenilənməsi planlaşdırılır. Eyni zamanda komandalar, akademiyalar, məşqçilər, inzibati heyət və digər müvafiq futbol ailəsi üçün uşaq müdafiəsi üzrə mütəmadi təlim proqramlarının hazırlanması prioritet istiqamətlərdən biri kimi müəyyən edilib. Nəticə etibarilə, seminar çərçivəsində formalaşan tövsiyələr və beynəlxalq təcrübələr gələcək strategiyamızın həyata keçirilməsində əsas istinad mənbələrindən biri olacaq və futbol mühitində uşaqların təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə yönəlmiş fəaliyyətlərin davamlı inkişafına mühüm stimul verəcək".