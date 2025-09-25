AFFA "Quba" komandasına xəbərdarlıq edib
Futbol
- 25 sentyabr, 2025
- 11:42
AFFA İntizam Komitəsi II Liqada mübarizə aparan "Quba" komandasına xəbərdarlıq edib.
Bu barədə "Report"a milli assosiasiyanın mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
III turun "Quba" – ""Şəmkir" oyununun 46-cı dəqiqəsində meydan sahibi komandanın azarkeşləri tərəfindən pirotexniki vasitədən istifadə olunub. Bu hal cari mövsümdə ilk dəfə yaşandığına görə "Quba"ya xəbərdarlıq edilib.
