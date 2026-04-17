    AFFA Premyer Liqa klublarının maliyyə menecerləri üçün seminar təşkil edib

    • 17 aprel, 2026
    • 11:00
    AFFA Premyer Liqa klublarının maliyyə menecerləri üçün seminar təşkil edib

    AFFA-nın inzibati binasında Lisenziya və Qeydiyyat Departamentinin maliyyə mütəxəssisləri tərəfindən Misli Premyer Liqasında çıxış edən klubların maliyyə menecerləri üçün seminar keçirilib.

    "Report" milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, tədbir UEFA-nın IT Solution proqramına (CL/FFP IT Solution) maliyyə məlumatlarının daxil edilməsi mövzusuna həsr olunub.

    Seminarda IT Solution proqramında baş vermiş yeniliklər müzakirə edilib, maliyyə menecerlərinə nəzəri və praktiki təlimlər keçirilib. Sonda klub nümayəndələri 2025-ci maliyyə ili üzrə müvafiq məlumatları proqrama daxil ediblər. Eyni zamanda, seminar iştirakçılarının sualları AFFA-nın maliyyə mütəxəssisləri tərəfindən cavablandırılıb və onlara ətraflı praktiki izahlar təqdim edilib.

    AFFA Premyer Liqa klublarının maliyyə menecerləri üçün seminar təşkil edib
    AFFA Premyer Liqa klublarının maliyyə menecerləri üçün seminar təşkil edib
    AFFA Premyer Liqa klublarının maliyyə menecerləri üçün seminar təşkil edib
    AFFA Premyer Liqa klublarının maliyyə menecerləri üçün seminar təşkil edib
    AFFA Premyer Liqa klublarının maliyyə menecerləri üçün seminar təşkil edib
    AFFA Premyer Liqa klublarının maliyyə menecerləri üçün seminar təşkil edib
    AFFA Premyer Liqa klublarının maliyyə menecerləri üçün seminar təşkil edib
