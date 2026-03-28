AFFA-nın bayrağı altında keçirilən çempionat oyunları təxirə salınıb
Futbol
- 28 mart, 2026
- 14:37
AFFA-nın bayrağı altında təşkil edilən aşağı yaş qrupları üzrə çempionatlarda həftəsonu keçirilməsi planlaşdırılan oyunları qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar təxirə salınıb.
Bu barədə "Report"a milli assosiasiyadan məlumat verilib.
AFFA U-15, AFFA U-16, AFFA U-17 və AFFA Gənclər Liqasının görüşləri başqa tarixlərdə baş tutacaq.
