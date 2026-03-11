İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    AFFA "Neftçi"ni 23 000 manat cərimələyib

    Futbol
    • 11 mart, 2026
    • 14:28
    AFFA Neftçini 23 000 manat cərimələyib

    AFFA İntizam Komitəsi "Neftçi"ni 23 000 manat cərimələyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qərar qurumun iclasında qəbul edilib.

    Misli Premyer Liqasının XXIII turunda keçirilən "Neftçi" – "Turan Tovuz" oyununda azarkeşlərinin təhqiredici pankart açmasına görə Bakı klub 15 000 manat cərimələnib. Həmin matçda ev sahibi komandanın tərəfdarlarının hakimlərin ünvanına kütləvi şəkildə təhqiramiz ifadələr səsləndirməsi və bu halın cari mövsümdə 5-ci dəfə təkrarlanması səbəbilə klub əlavə olaraq 8 000 manat cərimə olunub.

    Bundan başqa, turun "Şamaxı" – "İmişli" oyununda qonaqların heyətində 5 nəfər sarı vərəqə aldığı üçün komanda 700 manat ziyana düşüb.

    Eyni aqibəti "Kəpəz" komandası da yaşayıb. Gəncə klubundan 4 oyunçu "Zirə" ilə matçda sarı vərəqə alması səbəbindən klub 700 manat ödəməli olacaq.

    Neftçi FK Zirə Fk Kəpəz FK AFFA İntizam Komitəsi İmişli FK

    Son xəbərlər

    14:59

    Məcnun Məmmədov: "Azərbaycan məhsullarının Avropaya ixracı üçün sertifikatlaşdırma xərcləri maliyyələşdiriləcək"

    ASK
    14:52

    Antonio Koşta: Azərbaycan Aİ üçün əsas tərəfdaşdır

    Xarici siyasət
    14:45

    İsrail ordusu İran və Livandakı obyektlərə genişmiqyaslı zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    14:38

    Livanın Səhiyyə Nazirliyi: İsrail zərbələrinin qurbanlarının sayı 570 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    14:34

    "Şəmkir" Əsasnamə pozuntusuna görə texniki məğlubiyyət alıb

    Futbol
    14:32

    KİV: Baltik və Şimal ölkələri Ukraynanı dəstəkləməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    14:29

    Qazaxıstan Azərbaycan və Özbəkistanla "yaşıl dəhliz" üzrə sazişi ratifikasiya edib

    Energetika
    14:28

    AFFA "Neftçi"ni 23 000 manat cərimələyib

    Futbol
    14:27

    İcma sədri: Qərbi Zəngəzurun toponimik lüğəti əzəli torpaqlara mənəvi qayıdışdır

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti