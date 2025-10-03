İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    AFFA İcraiyyə Komitəsinin üzvü: "Azərbaycan U-20 dünya çempionatını yüksək səviyyədə təşkil edəcək"

    Futbol
    • 03 oktyabr, 2025
    • 13:44
    AFFA İcraiyyə Komitəsinin üzvü: Azərbaycan U-20 dünya çempionatını yüksək səviyyədə təşkil edəcək
    Səməd Qurbanov

    Azərbaycan 2027-ci ildə keçiriləcək 20 yaşadək futbolçulardan ibarət milli komandalar arasında dünya çempionatını yüksək səviyyədə təşkil edəcək.

    Bunu "Report"a açıqlamasında AFFA İcraiyyə Komitəsinin üzvü Səməd Qurbanov deyib.

    O, Azərbaycan və Özbəkistanın birgə ev sahibliyi edəcəyi mundialla bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Çox möhtəşəm tədbir keçiriləcək. Tək mən yox, bütün Azərbaycan xalqı bu xəbərə sevindi. Bütün dünyanın gözü ölkəmizdə olacaq. Gələcəyin ulduz futbolçuları Azərbaycana gələcək. Çox gözəl təşkilatçılıq görəcəyik və ölkəmizin bunun üçün kifayət qədər təcrübəsi var. İdman sahəsində çox nailiyyətlər əldə etmişik. Futbolumuz da irəliləyib, bu səbəbdən dünya çempionatını bizə həvalə ediblər. Bu xəbəri görəndə çox sevindim".

    Səməd Qurbanov bildirib ki, U-20 dünya çempionatının ölkəmizdə keçirilməsi azərbaycanlı futbolçulara əlavə motivasiya verəcək:

    "Onlar da özlərini göstərməyə çalışacaqlar. Klublar da mundialı izləyəcəklər, futbolçular seçəcəklər. Futbolçular uğurlu nəticə ilə azarkeşlərimizi, xalqımızı sevindirməyə çalışacaq. Futbol oynayırlarsa, gələcəklərini düşünməlidirlər. Ulduzların sırasına qoşulmaq üçün yaxşı mübarizə aparmalıdırlar. Yarışa qardaş ölkə Özbəkistanla birlikdə ev sahibliyi edəcəyik. Bu, təqdirəyaliq haldır. Dünya çempionatının möhtəşəm təşkil olunacağını gözləyirik".

    Qeyd edək ki, U-20 dünya çempionatının Azərbaycan və Özbəkistanda keçirilməsi barədə qərar FIFA İcraiyyə Komitəsinin ötən gün baş tutan iclasında qəbul olunub.

