    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    AFFA Gənclər Liqası və U-17 Liqasında 2025/2026 mövsümünün püşkü atılıb

    Futbol
    • 29 avqust, 2025
    • 17:42
    AFFA Gənclər Liqası və U-17 Liqasında 2025/2026 mövsümünün püşkü atılıb

    AFFA-nın bayrağı altında təşkil edilən Gənclər Liqası və U-17 Liqada 2025/2026 mövsümünün püşkü atılıb.

    Bu barədə "Report"a qurumun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Püşkatma mərasimi AFFA-nın inzibati binasında keçirilib. AFFA Gənclər Liqası 12 komandanın iştirakı ilə iki mərhələdən ibarət olacaq. Birinci mərhələ iki dövrədən ibarət dairəvi sistemlə keçiriləcək. İkinci mərhələdə komandalar A və B qrupuna bölünəcəklər. A qrupunun qalibi ölkə çempionu olacaq.

    AFFA U-17 Liqası isə 15 komandanın iştirakı ilə iki mərhələdən ibarət olacaq. İki dövrəli birinci mərhələnin A qrupunda 7, B qrupunda 8 komanda mübarizə aparacaq. Qruplarda ilk 4 yeri tutacaq kollektivlər ikinci mərhələdə A qrupunda çempionluq uğrunda mübarizə aparacaqlar. Digər komandalar isə B qrupunda yarışacaqlar. İkinci mərhələ də iki dövrədən ibarət olacaq.

    Gənclər Liqasında I turun təqvimi

    "Araz-Naxçıvan" – "Qarabağ"

    "Qəbələ" – "European"

    "Neftçi" – "Zirə"

    "Şamaxı" – "Kəpəz"

    "Sumqayıt" – "Turan Tovuz"

    "Dinamo" (Bakı) – "Sabah"

    U-17 Liqada I turun təqvimi

    A qrupu

    "Lion" – "Dinamo" (Bakı) FK

    "Neftçi" – "Araz-Naxçıvan"

    "Qarabağ" – "Şəfa"

    Qeyd: "Turan Tovuz" ilk turu buraxacaq

    B qrupu

    "Kəpəz" – "Universal"

    "Zirə" – "Qəbələ"

    "Sabah" – "Şamaxı"

    "Sumqayıt" – "European"

    Qeyd edək ki, hər iki liqada I turun oyunları sentyabrın 13-14-də keçiriləcək.

    Son xəbərlər

    19:15

    Türkiyənin Azərbaycandakı Xidmət Qrupuna yeni komandan təyin olunub

    Daxili siyasət
    19:06

    Nazir: Ölkədə sağlam həyat tərzinin təşviqi vahid strateji çərçivəyə salınmalıdır

    Sağlamlıq
    18:50

    Əfqan İsayev: "SOCAR külək parkları üçün avadanlıq istehsalının bir hissəsini lokallaşdırmağı planlaşdırır"

    Energetika
    18:48

    ABŞ Dövlət Departamenti Fələstin nümayəndələrinə viza verməkdən imtina edib

    Digər ölkələr
    18:39

    Putin Çində Ərdoğan, Pezeşkian və digər liderlərlə görüşəcək

    Digər ölkələr
    18:32

    Malayziya Azərbaycanla biznes məsələləri üzrə işçi qrupunu rəsmiləşdirməyi planlaşdırır

    Biznes
    18:29

    MİQ müsabiqəsinin müsahibə mərhələsinin nəticələri açıqlanıb

    Elm və təhsil
    18:23

    İsrail ordusu Yəməndə yüksək rütbəli husilərin olduğu hərbi obyektə hücumu təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    18:16

    Bako Sahakyan: Silah-sursat, hərbi texnika və şəxsi heyət təminatı Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti