AFFA Gənclər Liqası və U-17 Liqasında 2025/2026 mövsümünün püşkü atılıb
- 29 avqust, 2025
- 17:42
AFFA-nın bayrağı altında təşkil edilən Gənclər Liqası və U-17 Liqada 2025/2026 mövsümünün püşkü atılıb.
Bu barədə "Report"a qurumun mətbuat xidmətindən bildirilib.
Püşkatma mərasimi AFFA-nın inzibati binasında keçirilib. AFFA Gənclər Liqası 12 komandanın iştirakı ilə iki mərhələdən ibarət olacaq. Birinci mərhələ iki dövrədən ibarət dairəvi sistemlə keçiriləcək. İkinci mərhələdə komandalar A və B qrupuna bölünəcəklər. A qrupunun qalibi ölkə çempionu olacaq.
AFFA U-17 Liqası isə 15 komandanın iştirakı ilə iki mərhələdən ibarət olacaq. İki dövrəli birinci mərhələnin A qrupunda 7, B qrupunda 8 komanda mübarizə aparacaq. Qruplarda ilk 4 yeri tutacaq kollektivlər ikinci mərhələdə A qrupunda çempionluq uğrunda mübarizə aparacaqlar. Digər komandalar isə B qrupunda yarışacaqlar. İkinci mərhələ də iki dövrədən ibarət olacaq.
Gənclər Liqasında I turun təqvimi
"Araz-Naxçıvan" – "Qarabağ"
"Qəbələ" – "European"
"Neftçi" – "Zirə"
"Şamaxı" – "Kəpəz"
"Sumqayıt" – "Turan Tovuz"
"Dinamo" (Bakı) – "Sabah"
U-17 Liqada I turun təqvimi
A qrupu
"Lion" – "Dinamo" (Bakı) FK
"Neftçi" – "Araz-Naxçıvan"
"Qarabağ" – "Şəfa"
Qeyd: "Turan Tovuz" ilk turu buraxacaq
B qrupu
"Kəpəz" – "Universal"
"Zirə" – "Qəbələ"
"Sabah" – "Şamaxı"
"Sumqayıt" – "European"
Qeyd edək ki, hər iki liqada I turun oyunları sentyabrın 13-14-də keçiriləcək.