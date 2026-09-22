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    AFFA futzal üzrə seleksiya məşqləri təşkil edəcək

    Futbol
    • 22 sentyabr, 2026
    • 09:36
    AFFA futzal üzrə seleksiya məşqləri təşkil edəcək

    AFFA-nın təşkilatçılığı ilə futzal üzrə seleksiya məşqləri keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə milli assosiasiyanın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Məşqlər sentyabrın 24-26-da "Olimpik Star" İdman Kompleksində təşkil olunacaq.

    Saat 14:00-da start götürəcək və iki saat davam edəcək seçim prosesinə 2008-2010 il təvəllüdlü şəxslər qatıla bilərlər.

    Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA) Olimpik Star İdman Kompleksi

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