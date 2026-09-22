AFFA futzal üzrə seleksiya məşqləri təşkil edəcək
Futbol
- 22 sentyabr, 2026
- 09:36
AFFA-nın təşkilatçılığı ilə futzal üzrə seleksiya məşqləri keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə milli assosiasiyanın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Məşqlər sentyabrın 24-26-da "Olimpik Star" İdman Kompleksində təşkil olunacaq.
Saat 14:00-da start götürəcək və iki saat davam edəcək seçim prosesinə 2008-2010 il təvəllüdlü şəxslər qatıla bilərlər.
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