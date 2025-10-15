AFFA əməkdaşları UEFA-nın seminarına qatılıblar
Futbol
- 15 oktyabr, 2025
- 11:14
AFFA əməkdaşları Yunanıstanın paytaxtı Afinada UEFA-nın təşkilatçılığı ilə "Kütləvi futbolda idarəçilik" mövzusunda seminarına qatılıblar.
Bu barədə "Report"a milli assosiasiyadan məlumat verilib.
20 ölkənin (Azərbaycan, Yunanıstan, Albaniya, Belçika, Xorvatiya, Danimarka, Estoniya, Farer Adaları, Finlandiya, Fransa, İsrail, İtaliya, Kosovo, Latviya, Malta, Şimali İrlandiya, Portuqaliya, İspaniya, Ukrayna və Uels) iştirak etdiyi seminara AFFA-nın Kütləvi Futbol Departamentinin rəhbəri Fərrux İsmayılov və mütəxəssis Ziya Səfərov qatılıblar. Tədbir oktyabrın 16-dək davam edəcək.
