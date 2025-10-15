İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026

    AFFA əməkdaşları UEFA-nın seminarına qatılıblar

    Futbol
    • 15 oktyabr, 2025
    • 11:14
    AFFA əməkdaşları UEFA-nın seminarına qatılıblar

    AFFA əməkdaşları Yunanıstanın paytaxtı Afinada UEFA-nın təşkilatçılığı ilə "Kütləvi futbolda idarəçilik" mövzusunda seminarına qatılıblar.

    Bu barədə "Report"a milli assosiasiyadan məlumat verilib.

    20 ölkənin (Azərbaycan, Yunanıstan, Albaniya, Belçika, Xorvatiya, Danimarka, Estoniya, Farer Adaları, Finlandiya, Fransa, İsrail, İtaliya, Kosovo, Latviya, Malta, Şimali İrlandiya, Portuqaliya, İspaniya, Ukrayna və Uels) iştirak etdiyi seminara AFFA-nın Kütləvi Futbol Departamentinin rəhbəri Fərrux İsmayılov və mütəxəssis Ziya Səfərov qatılıblar. Tədbir oktyabrın 16-dək davam edəcək.

    UEFA-nın seminarı Affa əməkdaşları Fərrux İsmayılov

    Son xəbərlər

    11:21

    Gələn ildən Şuşada "hiking" turları başlayacaq

    Turizm
    11:14

    AFFA əməkdaşları UEFA-nın seminarına qatılıblar

    Futbol
    11:14

    Ermənistanda daha bir keşiş saxlanılıb

    Region
    11:09

    Belarus səfiri: "Qarabağda bu gün eksklüziv infrastruktur layihələri həyata keçirilir"

    İnfrastruktur
    11:09

    Azərbaycan AÇG-dən qaz hasilatını 4 %-dən çox artırıb

    İqtisadiyyat
    11:07

    Göydəniz Qəhrəmanov: "Azərbaycana sağlamlıq turizmi ilə bağlı güclü axın gözlənilir"

    Turizm
    11:05

    Aydın Kərimov: "Şuşada daha 45 binanın tikintisinə başlanılıb"

    İnfrastruktur
    11:00

    Xankəndidə III Milli Şəhərsalma Forumu işinə başlayıb

    İnfrastruktur
    10:59

    "Zabrat maşınqayırma zavodu"nun nizamnamə kapitalı 25 % azaldılır

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti