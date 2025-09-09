İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal

    AFFA-da Yüksək Qızlar Liqasında iştirak üçün müraciət etmiş klubların sənədlərinə baxılıb

    Futbol
    • 09 sentyabr, 2025
    • 18:56
    AFFA-da Yüksək Qızlar Liqasında iştirak üçün müraciət etmiş klubların sənədlərinə baxılıb

    AFFA-nın Lisenziya Komissiyasının iclası keçirilib. 

    "Report" xəbər verir ki, iclasda 2025/2026-ci illər mövsümündə AFFA Yüksək Qızlar Liqasında iştirak etmək üçün müraciət etmiş klubların sənədlərinə baxılıb.

    AFFA-nın Lisenziya Komissiyası Azərbaycan futbol klublarının lisenziyalaşdırılması üzrə qaydaların (Buraxılış 2024) 9-cu maddəsinə əsaslanmış müzakirələrdən sonra aşağıda adları sadalanan klublara AFFA Yüksək Qızlar Liqasında iştirak etmək üçün lisenziyanın verilməsi qərarını qəbul edib:

    "Liman", "Sabah", "Şəfa", "Təhsil 8", "Ümid" , "Zaqatala".

    Bununla da 2025/2026-cı illər mövsümündə Yüksək Qızlar Liqası yarışlarında çıxış edəcək klubların sayı 12 olaraq tamamlanıb.

    1. "Araz-Naxçıvan'

    2. "Baku Juniors"

    3. "Dirçəliş"

    4. "Liman"

    5. "Neftçi"

    6. "Qəbələ"

    7. "Sabah"

    8. "Sumqayıt"

    9. "Şəfa"

    10. "Təhsil 8"

    11. "Ümid"

    12. "Zaqatala"

    Son xəbərlər

    19:01

    BMT Baş katibi İsrailin Qətərdəki HƏMAS liderlərinə zərbə endirməsini pisləyib

    Digər ölkələr
    18:56

    AFFA-da Yüksək Qızlar Liqasında iştirak üçün müraciət etmiş klubların sənədlərinə baxılıb

    Futbol
    18:48
    Foto

    Ceyhun Bayramov Aİ nümayəndəliyinin yeni təyin olunmuş rəhbərini qəbul edib

    Xarici siyasət
    18:47
    Foto

    Naxçıvanda "Yay düşərgəsi"ndə iştirak edən uşaqlarla görüş keçirilib

    Ekologiya
    18:37

    Azərbaycan və Latviya arasında strateji dialoqun dördüncü iclası keçirilib

    Xarici siyasət
    18:36
    Foto

    "Botaş" və BP arasında LNG tədarükü haqqında üçillik müqavilə bağlanıb

    Energetika
    18:31

    Azərbaycanda kotirovka sorğusu üzrə satınalmalar 2 dəfədən çox artıb

    Maliyyə
    18:31
    Foto

    Ceyhun Bayramov Misirin yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

    Xarici siyasət
    18:26
    Video

    Dohada baş verən partlayışlar zamanı HƏMAS rəhbərliyindən heç kim həlak olmayıb - YENİLƏNİB-4

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti