AFFA-da lisenziyalaşdırma mövsümünün açılış iclası keçirilib
- 16 oktyabr, 2025
- 17:15
AFFA-nın inzibati binasında Misli Premyer Liqası, I və II Liqada, həmçinin Yüksək Qızlar Liqasında çıxış edən klubların nümayəndələri üçün 2026/2027-ci illər lisenziyalaşdırma mövsümünün açılış iclası keçirilib.
"Report" qurumun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Lisenziya və Qeydiyyat departamentinin rəisi Seymur Səlimli iclası açıq elan edərək bütün klublara lisenziyalaşdırma mövsümündə uğurlar arzulayıb.
O, həmçinin, ötən mövsümün xüsusi dövrü çərçivəsində lisenziyalaşdırma prosesini uğurla tamamlayan qadın komandalarına lisenziyalarını təqdim edib.
İclasda aşağıdakı mövzulara aid təqdimatlar keçirilib:
Ötən mövsümün icmalı və Lisenziya və Qeydiyyat departamentinin yenilənmiş təşkilati strukturu;
Prosesə aid rəsmi sənədlərdə və lisenziyalaşdırma üzrə qaydalarda ötən mövsümə nisbətən baş vermiş dəyişikliklər;
Klublar tərəfindən atılacaq növbəti addımlar və portal üzərindən yeni müraciət format.
İclasın sonunda klub nümayəndələrinin sualları cavablandırılıb.