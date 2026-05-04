AFFA Apellyasiya Arbitraj Tribunalı "Neftçi"nin şikayətini təmin etməyib
Futbol
- 04 may, 2026
- 18:01
AFFA Apellyasiya Arbitraj Tribunalı "Neftçi" klubunun bir şikayətini təmin etməyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə milli assosiasiyanın rəsmi saytı məlumat yayıb.
AFFA İntizam Komitəsinin martın 11-də azarkeşlərin təhqiramiz ifadələr səsləndirməsinə görə klubu cərimələməsi barədə qərarı qüvvədə saxlanılıb. Fanatlar Misli Premyer Liqasında "Turan Tovuz"la görüşdə hakimləri təhqir etdiyi üçün "ağ-qaralar" 8 000 manat ziyana düşüb.
Bundan əlavə, Bakı təmsilçisinin daha bir şikayətinə baxılması təxirə salınıb. Komanda tərəfləri təhqiredici pankart açdığına görə klub 15 000 manat cərimə edilmişdi.
Bildirilib ki, bu qərar verilmiş şikayətə baxılması əlavə sübutların toplanılması və tədqiq edilməsi zəruriliyi baxımından təxirə salınıb.
Son xəbərlər
01:16
Sahil Babayev ADB ilə CAREC vasitəsilə regional əlaqəliliyin təşviqində Azərbaycanın strateji rolunu müzakirə edibİnfrastruktur
01:05
Ağ Evin yaxınlığında atışma baş verib, xəsarət alan varDigər ölkələr
00:55
Tramp Cənubi Koreyanı ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı missiyasına qoşulmağa çağırıbDigər ölkələr
00:24
İran BƏƏ-dəki yanğınları "ABŞ avantürasının birbaşa nəticəsi" adlandırıb - YENİLƏNİBRegion
00:12
Zelenski mayın 5-dən 6-na keçən gecə atəşkəsin tətbiq edildiyini elan edibDigər ölkələr
00:00
Braziliyada təyyarənin yaşayış binasına düşməsi nəticəsində 2 nəfər ölübDigər ölkələr
23:47
ABŞ-nin Hörmüz boğazında 6 katerin vurulması barədə bəyanatı İranda təkzib edilibRegion
23:45
Meloni: Ermənistanla münasibətlər mövzusunu müzakirə etdikXarici siyasət
23:32