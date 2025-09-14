İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    A Seriyası: "İnter" 2011-ci ildən bu yana mövsümün ən pis başlanğıcını edib

    Futbol
    • 14 sentyabr, 2025
    • 16:52
    A Seriyası: İnter 2011-ci ildən bu yana mövsümün ən pis başlanğıcını edib

    İtaliyanın "İnter" klubu A Seriyasında 2011-ci ildən bu yana mövsümün ən pis başlanğıcını edib.

    "Report" xəbər verir ki, milanlılar ötən gün "Yuventus"a 3:4 hesabı ilə məğlub olmaqla bu uğursuzluğu yaşayıblar.

    Bununla da komanda mövsümün ilk üç turunda 2 məğlubiyyətlə üzləşib.

    İlk üç matçda iki məğlubiyyət "İnter"in 2011/2012 mövsümündən bəri ən pis nəticəsidir.

    Həmin vaxt 3 tur ərzində cəmi 1 xal qazananan komandanln baş məşçisi Can Pyero Qasperini istefaya göndərilmişdi.

    Qeyd edək ki, "İnter" A Seriyasında 3 xalla 11-ci sırada yer alıb.

    "İnter İtaliya A Seriyası mövsüm

