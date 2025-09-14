A Seriyası: "İnter" 2011-ci ildən bu yana mövsümün ən pis başlanğıcını edib
Futbol
- 14 sentyabr, 2025
- 16:52
İtaliyanın "İnter" klubu A Seriyasında 2011-ci ildən bu yana mövsümün ən pis başlanğıcını edib.
"Report" xəbər verir ki, milanlılar ötən gün "Yuventus"a 3:4 hesabı ilə məğlub olmaqla bu uğursuzluğu yaşayıblar.
Bununla da komanda mövsümün ilk üç turunda 2 məğlubiyyətlə üzləşib.
İlk üç matçda iki məğlubiyyət "İnter"in 2011/2012 mövsümündən bəri ən pis nəticəsidir.
Həmin vaxt 3 tur ərzində cəmi 1 xal qazananan komandanln baş məşçisi Can Pyero Qasperini istefaya göndərilmişdi.
Qeyd edək ki, "İnter" A Seriyasında 3 xalla 11-ci sırada yer alıb.
Son xəbərlər
18:06
Kirkin qətlində şübhəli bilinən şəxs özünü təqsirsiz sayırDigər ölkələr
17:57
Dohada İsrailin hücumu ilə bağlı ərəb və İslam ölkələrinin görüşü keçirilirDigər ölkələr
17:48
Əfsanəvi boksçu 46 yaşında vəfat edibFərdi
17:43
BMT Baş Assambleyasının sədri Ukraynaya sülhməramlıların göndərilməsini istisna etməyibDigər ölkələr
17:38
Bakıda küləyin sürəti artıb, yağış yağırEkologiya
17:38
Özbəkistanda dəmir yolu keçidində yol qəzasında 6 nəfər ölübHadisə
17:27
Sumqayıt Şəhər Uşaq Xəstəxanasının həyətində 8 aylıq döl aşkarlanıbHadisə
17:24
Azərbaycanın sənət adamları Türkiyədə "Kültür yolu" festivalına qatılıbMədəniyyət siyasəti
17:23