41 yaşlı futbolçu "Portu"nun tarixinə düşüb
Futbol
- 17 yanvar, 2026
- 12:55
Tyaqo Silva "Portu"nun (Portuqaliya) tarixinə klubun heyətində meydana çıxan ən yaşlı futbolçu kimi düşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu, Portuqaliya Kubokunun 1/4 final mərhələsində "Portu"nun doğma meydanda "Benfika"nı qəbul etdiyi oyunda baş verib.
Qarşılaşma "əjdahalar"ın 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb və nəticədə "Benfika" turnirdən kənarlaşdırılıb.
Sözügedən matç braziliyalı müdafiəçi üçün "Portu" forması ilə debüt oyunu olub. 41 yaş 3 aylığında meydana çıxan Silva ilk görüşündə etibarlı çıxışı ilə yadda qalıb və komandasının qapısını toxunulmaz saxlamaqda mühüm rol oynayıb.
