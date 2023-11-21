34 yaşdan yuxarı ən dəyərli futbolçuların adları açıqlanıb

“Transfermarkt” statistika portalı 34 yaşdan yuxarı ən dəyərli futbolçuların adlarını açıqlayıb.
“Report” xəbər verir ki, siyahıya ABŞ-nin “İnter Mayami” klubunda çıxış edən Lionel Messi başçılıq edir.
Son dünya çempionunun transfer qiyməti 35 milyon avro göstərilib.
34 yaşdan yuxarı dünyanın ən dəyərli 5 futbolçusu:
1. Lionel Messi (“İnter Mayami”, 36 yaş) – 35 milyon
2. Robert Levandovski (“Barselona”, 35 yaş) – 30 milyon
3-4. Kərim Benzema (“Əl-İttihad”, 35 yaş) – 15 milyon
3-4. Kriştianu Ronaldu (“Əl-Nəsr”, 38 yaş) – 15 milyon
5. Tomas Müller (“Bavariya”, 34 yaş) – 12 milyon