34 yaşdan yuxarı ən dəyərli futbolçuların adları açıqlanıb

“Transfermarkt” statistika portalı 34 yaşdan yuxarı ən dəyərli futbolçuların adlarını açıqlayıb.

“Transfermarkt” statistika portalı 34 yaşdan yuxarı ən dəyərli futbolçuların adlarını açıqlayıb.

“Report” xəbər verir ki, siyahıya ABŞ-nin “İnter Mayami” klubunda çıxış edən Lionel Messi başçılıq edir.

Son dünya çempionunun transfer qiyməti 35 milyon avro göstərilib.

34 yaşdan yuxarı dünyanın ən dəyərli 5 futbolçusu:

1. Lionel Messi (“İnter Mayami”, 36 yaş) – 35 milyon

2. Robert Levandovski (“Barselona”, ​​35 yaş) – 30 milyon

3-4. Kərim Benzema (“Əl-İttihad”, 35 yaş) – 15 milyon

3-4. Kriştianu Ronaldu (“Əl-Nəsr”, 38 yaş) – 15 milyon

5. Tomas Müller (“Bavariya”, 34 yaş) – 12 milyon