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2022-ci ilin ən yaxşı oyun qurucusu adına namizədlər açıqlanıb

2022-ci ilin ən yaxşı oyun qurucusu adına namizədlər açıqlanıb Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) 2022-ci ilin ən yaxşı pleymeykeri adına namizədləri açıqlayıb.
Futbol
23 Dekabr , 2022 09:43
2022-ci ilin ən yaxşı oyun qurucusu adına namizədlər açıqlanıb

Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) 2022-ci ilin ən yaxşı oyun qurucusu adına namizədləri açıqlayıb.

“Report”un qurumun rəsmi saytına istinadən məlumatına görə, siyahıda 25 futbolçu yer alıb.

Qalib 2023-cü il yanvarın əvvəllərində səsvermə nəticəsində bəlli olacaq.

İlin ən yaxşı oyun qurucusu adına namizədlər aşağıdakılardır:

Futbolçu

Ölkəsi

Klubu

Luka Modriç

Xorvatiya

“Real”

Kevin De Bruyne

Belçika

“Mançester Siti”

Bernardo Silva

Portuqaliya

“Mançester Siti”

Tomas Müller

Almaniya

“Bavariya”

Bruno Fernandeş

Portuqaliya

“Mançester Yunayted”

Trent Aleksander-Arnold

İngiltərə

“Liverpul”

Nqolo Kante

Fransa

“Çelsi”

Pol Poqba

Fransa

“Mançester Yunayted”

Dimitri Paye

Fransa

“Marsel”

Hakan Çalhanoğlu

Türkiyə

“İnter”

Kristian Eriksen

Danimarka

“Mançester Yunayted”

Antuan Qrizmann

Fransa

“Atletiko”

Fil Foden

İngiltərə

“Mançester Siti”

Duşan Tadiç

Serbiya

“Ayaks”

Joşua Kimmix

Almaniya

“Bavariya”

Sergey Milinkoviç-Saviç

Serbiya

“Latsio”

Jorjinyo

İtaliya

“Çelsi”

Pedri

İspaniya

“Barselona”

Marko Verratti

İtaliya

PSJ

Toni Kroos

Almaniya

“Real”

Lionel Messi

Argentina

PSJ

Anxel Di Mariya

Argentina

PSJ/“Yuventus”

Alfonso Deyvis

Kanada

“Bavariya”

Mohammed Kudus

Qana

“Ayaks”

Daiti Kamada

Yaponiya

“Ayntraxt”
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