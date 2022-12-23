2022-ci ilin ən yaxşı oyun qurucusu adına namizədlər açıqlanıb

Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) 2022-ci ilin ən yaxşı oyun qurucusu adına namizədləri açıqlayıb.
“Report”un qurumun rəsmi saytına istinadən məlumatına görə, siyahıda 25 futbolçu yer alıb.
Qalib 2023-cü il yanvarın əvvəllərində səsvermə nəticəsində bəlli olacaq.
İlin ən yaxşı oyun qurucusu adına namizədlər aşağıdakılardır:
|
Futbolçu
|
Ölkəsi
|
Klubu
|
Luka Modriç
|
Xorvatiya
|
“Real”
|
Kevin De Bruyne
|
Belçika
|
“Mançester Siti”
|
Bernardo Silva
|
Portuqaliya
|
“Mançester Siti”
|
Tomas Müller
|
Almaniya
|
“Bavariya”
|
Bruno Fernandeş
|
Portuqaliya
|
“Mançester Yunayted”
|
Trent Aleksander-Arnold
|
İngiltərə
|
“Liverpul”
|
Nqolo Kante
|
Fransa
|
“Çelsi”
|
Pol Poqba
|
Fransa
|
“Mançester Yunayted”
|
Dimitri Paye
|
Fransa
|
“Marsel”
|
Hakan Çalhanoğlu
|
Türkiyə
|
“İnter”
|
Kristian Eriksen
|
Danimarka
|
“Mançester Yunayted”
|
Antuan Qrizmann
|
Fransa
|
“Atletiko”
|
Fil Foden
|
İngiltərə
|
“Mançester Siti”
|
Duşan Tadiç
|
Serbiya
|
“Ayaks”
|
Joşua Kimmix
|
Almaniya
|
“Bavariya”
|
Sergey Milinkoviç-Saviç
|
Serbiya
|
“Latsio”
|
Jorjinyo
|
İtaliya
|
“Çelsi”
|
Pedri
|
İspaniya
|
“Barselona”
|
Marko Verratti
|
İtaliya
|
PSJ
|
Toni Kroos
|
Almaniya
|
“Real”
|
Lionel Messi
|
Argentina
|
PSJ
|
Anxel Di Mariya
|
Argentina
|
PSJ/“Yuventus”
|
Alfonso Deyvis
|
Kanada
|
“Bavariya”
|
Mohammed Kudus
|
Qana
|
“Ayaks”
|
Daiti Kamada
|
Yaponiya
|
“Ayntraxt”