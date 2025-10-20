20 yaşadək futbolçular arasında dünya çempionatının qalibi müəyyənləşib
20 yaşadək futbolçular arasında dünya çempionatının qalibi müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, Çilidə keçirilən turnirin finalında Argentina Mərakeşlə üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma Mərakeş millisinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Mərakeşin heyətində hər iki qolu 20 yaşlı hücumçu Yassir Zabiri rəqib qapısından keçirib.
Beləliklə, Mərakeş 42 ildən sonra 20 yaşadək futbolçular arasında dünya çempionatının finalında Argentinanı məğlub edən ilk komanda olub.
Bürünc medal uğrunda görüşdə isə Kolumbiya Fransanı üstələyib - 1:0.
Qeyd edək ki, U-20 dünya çempionatı 2027-ci ildə Azərbaycan və Özbəkistanda keçiriləcək.
