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    Liam Louson "Racing Bulls"la müqaviləsinin müddətini uzadacaq

    Formula 1
    • 09 noyabr, 2026
    • 13:33
    Liam Louson Racing Bullsla müqaviləsinin müddətini uzadacaq

    Liam Louson "Racing Bulls" komandası ilə müqaviləsinin müddətini uzadacaq.

    "Report" "The Race"ə istinadən xəbər verir ki, yeni zelandiyalı pilot son Braziliya Qran-prisində 8-ci yeri tutmaqla komandadakı mövqeyini möhkəmləndirib.

    Rəsmi bəyanatın noyabrın 20-dən 22-dək təşkil olunacaq Las-Veqas Qran-prisindən əvvəl verilməsi gözlənilir.

    Qeyd edək ki, L.Louson 2026-cı il mövsümünün 22 mərhələsindən 20-sinin yekununa əsasən pilotların şəxsi hesabında 8-ci sırada yer alır, onun britaniyalı komanda yoldaşı Arvid Linblad isə 11-ci pillədədir.

    Liam Louson Formula 1
    MiniBoss
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