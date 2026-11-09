Liam Louson "Racing Bulls"la müqaviləsinin müddətini uzadacaq
Formula 1
- 09 noyabr, 2026
- 13:33
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Liam Louson "Racing Bulls" komandası ilə müqaviləsinin müddətini uzadacaq.
"Report" "The Race"ə istinadən xəbər verir ki, yeni zelandiyalı pilot son Braziliya Qran-prisində 8-ci yeri tutmaqla komandadakı mövqeyini möhkəmləndirib.
Rəsmi bəyanatın noyabrın 20-dən 22-dək təşkil olunacaq Las-Veqas Qran-prisindən əvvəl verilməsi gözlənilir.
Qeyd edək ki, L.Louson 2026-cı il mövsümünün 22 mərhələsindən 20-sinin yekununa əsasən pilotların şəxsi hesabında 8-ci sırada yer alır, onun britaniyalı komanda yoldaşı Arvid Linblad isə 11-ci pillədədir.
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