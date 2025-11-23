Lando Norris ilk komandası ilə keçirdiyi yarışların sayına görə rekorda imza atıb
Formula 1
- 23 noyabr, 2025
- 13:05
"Maklaren"in 26 yaşlı britaniyalı pilotu Lando Norris ilk komandası ilə keçirdiyi yarışların sayına görə rekorda imza atıb.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, sürücü bu nailiyyəti ABŞ-də təşkil olunan Las-Veqas Qran-prisindən sonra əldə edib.
Norris "Formula 1" tarixində birinci komandası ilə 150 yarış keçirən ilk pilot olub. O, 2019-cu ildə Avstraliya Qran-prisində "Maklaren"də debüt etmişdi.
Qeyd edək ki, L.Norris Las-Veqas Qran-prisini ikinci yerdə tamamlayıb. Yarışın qalibi Maks Ferstappen olub. Üçüncü yeri Corc Rassel tutub.
Son xəbərlər
14:17
"Formula 1" pilotları cəzalandırılıblarFormula 1
14:06
Foto
Biləsuvarda 5-ci "Hind quşu festivalı" keçirilibASK
13:59
COP30-da Azərbaycan və Norveçə Paris Sazişi üzrə dövlətlər arasında danışıqlar aparmaq mandatı verilibXarici siyasət
13:54
Sabah Sumqayıtda 750 abonentə qazın verilişində fasilələr olacaqEnergetika
13:51
"FIFA series" turniri növbəti dəfə Azərbaycanda təşkil olunacaqFutbol
13:39
Rusiya Donetskə zərbələr endirib, dörd nəfər həlak olubDigər
13:24
"Sülh Körpüsü" Təşəbbüsünün üzvü: Bakıdakı görüş nəticəyönümlü oldu, konkret razılıqlar əldə edildiXarici siyasət
13:23
Van İ: Çin Tacikistanla ticarət və investisiyaları artırmaq niyyətindədirDigər ölkələr
13:06
Foto