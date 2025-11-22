İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    "Formula 1": "Maklaren" pilotu Las Veqas Qran-prisinin sıralama turunda birinci olub

    Formula 1
    • 22 noyabr, 2025
    • 11:36
    Formula 1: Maklaren pilotu Las Veqas Qran-prisinin sıralama turunda birinci olub

    ABŞ-də keçirilən "Formula 1" üzrə Las Veqas Qran-prisinin sıralama turunda ən yaxşı nəticəni göstərən pilot müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, "Maklaren" komandasının sürücüsü Lando Norris birinci olub.

    "Red Bull"u təmsil edən niderlandlı Maks Ferstappen ikinci, "Uilyams"dan Karlos Sayns üçüncü yeri tutub.

    Qeyd edək ki, Las Veqas Qran-prisində əsas yarış noyabrın 23-də olacaq.

