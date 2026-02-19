Tramp dünya müsəlmanlarını Ramazan ayının başlaması münasibətilə təbrik edib
- 19 fevral, 2026
- 15:22
ABŞ Prezidenti Donald Tramp dünya müsəlmanlarını Ramazan ayının başlaması münasibətilə təbrik edib.
"Report"un məlumatına görə, təbrik mətnində deyilir:
"Bu gün Ramazan ayının başlanmasını qeyd edən hər kəsi səmimi qəlbdən salamlayır və ən xoş, ən ülvi arzularımı çatdırıram. Ramazan ayı mənəvi yenilənmənin, dərin təfəkkürün və Uca Tanrının saysız-hesabsız nemətlərinə şükür etməyin müqəddəs zamanıdır. Bu ay insanları saf niyyətə, mərhəmətə və xeyirxahlığa səsləyir, ailə və icma bağlarını daha da möhkəmləndirir. ABŞ-də və dünyanın müxtəlif guşələrində milyonlarla insan üçün Ramazan dua və orucun ön plana çıxdığı, həmrəyliyin, şəfqətin, təvazökarlığın və qarşılıqlı hörmətin təcəssüm etdiyi bir dövrdür.
Allaha sərbəst şəkildə ibadət etmək hüququ millətimizin əsas dəyərlərindən biridir və rifahımızın, gücümüzün təməl sütunlarından hesab olunur. Administrasiyamız bütün vətəndaşların dinlərini maneəsiz yaşaya bilməsi, vicdanlarının səsinə uyğun hərəkət etməsi və ibadətlərini qorxu hissi olmadan yerinə yetirməsi üçün hər gün qətiyyətlə çalışır. Çünki dini azadlıq insanın inancını qürurla və təhlükəsiz şəkildə ifadə etmək haqqıdır. Bu mərhəmət və xoş niyyət mövsümündə hər birinizə evlərinizdə sevinc və huzur, ailələrinizə səadət, bütün dünyaya isə birlik və sülh arzulayıram".