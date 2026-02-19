İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Tramp dünya müsəlmanlarını Ramazan ayının başlaması münasibətilə təbrik edib

    Digər ölkələr
    • 19 fevral, 2026
    • 15:22
    Tramp dünya müsəlmanlarını Ramazan ayının başlaması münasibətilə təbrik edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp dünya müsəlmanlarını Ramazan ayının başlaması münasibətilə təbrik edib.

    "Report"un məlumatına görə, təbrik mətnində deyilir:

    "Bu gün Ramazan ayının başlanmasını qeyd edən hər kəsi səmimi qəlbdən salamlayır və ən xoş, ən ülvi arzularımı çatdırıram. Ramazan ayı mənəvi yenilənmənin, dərin təfəkkürün və Uca Tanrının saysız-hesabsız nemətlərinə şükür etməyin müqəddəs zamanıdır. Bu ay insanları saf niyyətə, mərhəmətə və xeyirxahlığa səsləyir, ailə və icma bağlarını daha da möhkəmləndirir. ABŞ-də və dünyanın müxtəlif guşələrində milyonlarla insan üçün Ramazan dua və orucun ön plana çıxdığı, həmrəyliyin, şəfqətin, təvazökarlığın və qarşılıqlı hörmətin təcəssüm etdiyi bir dövrdür.

    Allaha sərbəst şəkildə ibadət etmək hüququ millətimizin əsas dəyərlərindən biridir və rifahımızın, gücümüzün təməl sütunlarından hesab olunur. Administrasiyamız bütün vətəndaşların dinlərini maneəsiz yaşaya bilməsi, vicdanlarının səsinə uyğun hərəkət etməsi və ibadətlərini qorxu hissi olmadan yerinə yetirməsi üçün hər gün qətiyyətlə çalışır. Çünki dini azadlıq insanın inancını qürurla və təhlükəsiz şəkildə ifadə etmək haqqıdır. Bu mərhəmət və xoş niyyət mövsümündə hər birinizə evlərinizdə sevinc və huzur, ailələrinizə səadət, bütün dünyaya isə birlik və sülh arzulayıram".

    Donald Tramp Ramazan ayı

    Son xəbərlər

    16:12

    Marie Line Sakilia: Müstəmləkəçilik iqtisadiyyata, cəmiyyətin əsaslarına dağıdıcı təsir edib

    Xarici siyasət
    16:11

    AFFA rəsmisi: "Region Liqasındakı intizamsızlıq halları növbəti mövsüm üçün qeydiyyat prosesində nəzərə alınacaq"

    Futbol
    16:07
    Foto

    İsmayıllıda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Fərman Feyzullayevlə vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    15:53

    Futzal üzrə Azərbaycan millisində məşqçi təyinatı olub

    Futbol
    15:46

    Avropa Komissiyası SOCAR-ın "Italiana Petroli"nin səhmlərini almasını təsdiqləyib

    Energetika
    15:41
    Foto

    TƏBİB: Son on ayda 3 minə yaxın qadın süd vəzi xərçənginin skrininqi məqsədilə müayinədən keçib

    Sağlamlıq
    15:40

    Baş direktor: Dövlətə konkret məzmun lazım olduqda müsabiqədən kənar hansısa şirkətə sifariş verə bilər

    Mədəniyyət siyasəti
    15:37

    Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turnirindəki ilk oyununda böyük hesabla uduzub

    Futbol
    15:35

    Bakı və Tokio iqtisadi əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti