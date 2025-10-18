Yeniyetmələr arasında Aran-Mil-Muğan bölgəsi üzrə region birinciliyi keçirilib
- 18 oktyabr, 2025
- 20:28
Beyləqan Olimpiya İdman Kompleksində yeniyetmələr (U-14) arasında Aran-Mil-Muğan bölgəsi üzrə region birinciliyi keçirilib.
"Report" Cüdo Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, turnirdə Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ucar, İmişli, Sabirabad və Beyləqandan 78 cüdoçu 11 çəki dərəcəsində mübarizə aparıb.
Oğlanlar
38 kq
1. Cahandar Quluzadə (Mingəçevir UGİM)
2. Ramal Məmmədov (Yevlax)
3. Ömər Musatafayev (Mİngəçevir UGİM), Saybalı Əlizadə (Mingəçevir UGİM)
42 kq
1. Ömər Səlimli (Mingəçevir UGİM)
2. Elgün Mərdanov (Mingəçevir UGİM)
3. Hüseyn Məlikzadə (İmişli), Mirkazım Rzazadə (Qədiroğlu İK)
46 kq
1. Okan Kərimov (Göyçay OİK)
2. Mehnur Qədirli (Sabirabad OİK)
3. Xanış Mirzəliyev (Sabirabad OİK), Yusif Abbaslı (Mİngəçevir UGİM)
50 kq
1. Nihad Süleymanov (Yevlax)
2. Vaqif Kərimli (Yevlax)
3. Əli Cəfərov (Mingəçevir UGİM), Rasim Qurbanlı (Göyçay OİK)
55 kq
1. Üzeyir Paşazadə (Yevlax)
2. Kamran Orucov (Mingəçevir UGİM)
3. Cavidan Həsənzadə (Yevlax), Turan İbadullayev (Mingəçevir UGİM)
60 kq
1. Vahid Xəlilov (Yevlax)
2. İsa Atayev (Qədiroğlu İK)
3. Hüseyn Behbudzadə (Yevlax)
66 kq
1. Mustafa Məmmədli(Saatlı)
+73 kq
1. Rövşən Əhədli (Mingəçevir UGİM)
2. Rövşən Zəkəriyyəyev (Yevlax)
3. Rəsul Hüseynli (Beyləqan)
Qızlar
36 kq
1. Zəhra Qaraşova (Yevlax)
2. Banu Babayeva (Mingəçevir UGİM)
40 kq
1. Aylin Əliyeva (Yelax)
2. Aliyə Yaqubzadə (Ucar)
3. Leyla Tağızadə (Saatlı)
48 kq
1. Mələk Vəliyeva (Qədiroğlu İK)
2. Nəzrin Məmmədova (Sabirabad)
Qeyd edək ki, yarışın keçirilməsində məqsəd yeniyetmə cüdoçu bazasını formalaşdırmaq və kvotalar əsasında ölkə birinciliyində iştirak edəcək idmançıları müəyyənləşdirmək olub.