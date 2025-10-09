Yeniyetmə cüdoçular arasında Bakı birinciliyi keçiriləcək
Fərdi
- 09 oktyabr, 2025
- 10:05
Oktyabrın 16-17-də 14 yaşadək yeniyetmələr arasında Bakı şəhər birinciliyi keçiriləcək.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından məlumat verilib.
Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunacaq yarışda 66 klub və idman cəmiyyətindən 460 idmançı (397 oğlan, 63 qız) 18 çəki dərəcəsində medallar uğrunda mübarizə aparacaq.
Son xəbərlər
10:10
ICMP: Dünyada miqrasiya zamanı itkin düşən şəxslərin əksəriyyəti kişilərdirXarici siyasət
10:08
Bu gün şəxsiyyəti eyniləşdirilmiş daha 14 itkin-şəhidin adları ictimaiyyətə açıqlanacaqDaxili siyasət
10:08
İKT sahəsi üzrə dünyanın nüfuzlu məktəbi tam təqaüdlü tədris proqramı elan edirİKT
10:08
İsrail və HƏMAS atəşkəs razılaşması imzalayacaqDigər ölkələr
10:07
İndiyədək 800-ə yaxın itkin düşmüş şəxsə aid olduğu ehtimal edilən meyit qalıqları azad edilən ərazilərdən götürülübDaxili siyasət
10:06
Qazaxıstanda mayeləşdirilmiş qazın ixracı qadağası uzadılıbRegion
10:06
Əsgərin ölüm faktı üzrə cinayət işi başlanılıbHadisə
10:05
Yeniyetmə cüdoçular arasında Bakı birinciliyi keçiriləcəkFərdi
10:00