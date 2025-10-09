İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    Fərdi
    • 09 oktyabr, 2025
    • 10:05
    Yeniyetmə cüdoçular arasında Bakı birinciliyi keçiriləcək

    Oktyabrın 16-17-də 14 yaşadək yeniyetmələr arasında Bakı şəhər birinciliyi keçiriləcək.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından məlumat verilib.

    Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunacaq yarışda 66 klub və idman cəmiyyətindən 460 idmançı (397 oğlan, 63 qız) 18 çəki dərəcəsində medallar uğrunda mübarizə aparacaq.

    cüdo Bakı şəhər birinciliyi Azərbaycan Cüdo Federasiyası Abşeron Olimpiya İdman Kompleksi

