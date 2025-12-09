XI Vüqar Həşimov Memorialının püşkatma mərasimi keçirilib
Fərdi
- 09 dekabr, 2025
- 15:22
Bu gün Xankəndidə XI Vüqar Həşimov Memorialının püşkatma mərasimi keçirilib.
"Report" un bölgəyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, I turda üz-üzə gələcək cütlüklər müəyyənləşib.
Aydın Süleymanlı (Azərbaycan) - Amin Tabatabai (İran)
Nodirbek Yakubboev (Özbəkistan) - Yan Nepominayşi (FIDE)
Rauf Məmmədov (Azərbaycan) - Vladimir Fedoseyev (Sloveniya)
Vüqar Həşimov Şahmat Fondu, Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Şahmat Federasiyasının təşkilatçılığı ilə baş tutacaq turnirdə 6 şahmatçı rapid və blits üzrə mübarizə aparacaq.
Qeyd edək ki, Memorial dekabrın 11-də başa çatacaq.
Son xəbərlər
16:21
Vitezslav Yaroş: "Ayaks" komandası son matçlarda inkişaf edib"Futbol
16:19
Fred Qrim: "Qarabağ" çox yaxşı komandadır"Futbol
16:18
İlham Əliyevlə Robert Fitsonun görüşü zamanı "Qurban olum Azərbaycan" mahnısı ifa edilibXarici siyasət
16:17
Azərbaycan Belarusa pambıq ipliyinin tədarükünü bərpa edibBiznes
16:16
"BakuBus" işğaldan azad edilmiş ərazilər üçün elektrikli avtobuslar alırİnfrastruktur
16:11
Azərbaycan və BƏƏ rəqəmsal maliyyə həllərinin tətbiqini müzakirə ediblərMaliyyə
16:10
Donald Tramp: Ukraynada Prezident seçkilərini keçirmək vaxtıdırDigər ölkələr
16:09
Pelleqrini: Slovakiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və münaqişənin sülh yolu ilə həllinə dəstək göstəribXarici siyasət
16:07