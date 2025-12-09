İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    XI Vüqar Həşimov Memorialının püşkatma mərasimi keçirilib

    Fərdi
    • 09 dekabr, 2025
    • 15:22
    Bu gün Xankəndidə XI Vüqar Həşimov Memorialının püşkatma mərasimi keçirilib.

    "Report" un bölgəyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, I turda üz-üzə gələcək cütlüklər müəyyənləşib.

    Aydın Süleymanlı (Azərbaycan) - Amin Tabatabai (İran)

    Nodirbek Yakubboev (Özbəkistan) - Yan Nepominayşi (FIDE)

    Rauf Məmmədov (Azərbaycan) - Vladimir Fedoseyev (Sloveniya)

    Vüqar Həşimov Şahmat Fondu, Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Şahmat Federasiyasının təşkilatçılığı ilə baş tutacaq turnirdə 6 şahmatçı rapid və blits üzrə mübarizə aparacaq.

    Qeyd edək ki, Memorial dekabrın 11-də başa çatacaq.

