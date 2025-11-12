VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan karateçisi finala yüksəlib
Fərdi
- 12 noyabr, 2025
- 13:46
Azərbaycan karateçisi İrina Zaretska Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının finalına yüksəlib.
"Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, idmançı 68 kq çəki dərəcəsində həlledici görüşə vəsiqə qazanıb.
İrina Zaretska yarımfinalda ekvatorial qvineyalı rəqibi Anne Coralie Keitanı 6:3 hesabı ilə məğlub edib. O, finalda Eda Eltemurla (Türkiyə) üz-üzə gələcək.
Qeyd edək ki, Azərbaycanı 67 kq çəki dərəcəsində təmsil edən Nuran Rzazadə isə1/16 finalda Abdul Vaxab Raşidova (Özbəkistan) 0:2 hesabı ilə məğlub olub.
