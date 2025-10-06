İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Fərdi
    • 06 oktyabr, 2025
    • 13:01
    Ukraynalı gimnast 20 yaşında vəfat edib

    Ukraynalı bədii gimnast Yelizaveta Xorovinkina qəflətən vəfat edib.

    "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, 20 yaşlı idmançının ölümünün səbəbi hələlik açıqlanmayıb.

    Qeyd edək ki, Yelizaveta Xorovinkina Ukraynanın idman ustası adına layiq görülmüşdü. O, bir sıra beynəlxalq turnirlərdə medallar qazanıb.

