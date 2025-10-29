İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Fərdi
    • 29 oktyabr, 2025
    • 17:14
    U-23 Avropa çempionatında iştirak edəcək Azərbaycan cüdoçuları bəlli olub

    31 oktyabr - 1 noyabr aralığında Moldovanın paytaxtı Kişineuda keçiriləcək U-23 Avropa çempionatında iştirak edəcək Azərbaycan cüdoçuları açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından məlumat verilib.

    Ölkə bu yarışda millinin böyük məşqçiləri Elxan Məmmədov və Slavko Tekiçin başçılığı altında 6 çəki dərəcəsində 9 cüdoçu ilə təmsil olunacaq.

    Murad Muradlı, Hüseyn Allahyarov (hər ikisi 60 kq), İslam Rəhimov (66 kq), Vüsal Qələndərzadə, Ömər Rəcəbli (hər ikisi 81 kq), Vüqar Talıbov, Aslan Kotsoyev (hər ikisi 90 kq), Əjdər Bağırov (100 kq), Kənan Nəsibov (+100 kq) tatamiyə çıxacaqlar.

    Qeyd edək ki, qitə birinciliyində 38 ölkədən 314 idmançı medallar uğrunda mübarizə aparacaq.

