U-23 Avropa çempionatında iştirak edəcək Azərbaycan cüdoçuları bəlli olub
Fərdi
- 29 oktyabr, 2025
- 17:14
31 oktyabr - 1 noyabr aralığında Moldovanın paytaxtı Kişineuda keçiriləcək U-23 Avropa çempionatında iştirak edəcək Azərbaycan cüdoçuları açıqlanıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından məlumat verilib.
Ölkə bu yarışda millinin böyük məşqçiləri Elxan Məmmədov və Slavko Tekiçin başçılığı altında 6 çəki dərəcəsində 9 cüdoçu ilə təmsil olunacaq.
Murad Muradlı, Hüseyn Allahyarov (hər ikisi 60 kq), İslam Rəhimov (66 kq), Vüsal Qələndərzadə, Ömər Rəcəbli (hər ikisi 81 kq), Vüqar Talıbov, Aslan Kotsoyev (hər ikisi 90 kq), Əjdər Bağırov (100 kq), Kənan Nəsibov (+100 kq) tatamiyə çıxacaqlar.
Qeyd edək ki, qitə birinciliyində 38 ölkədən 314 idmançı medallar uğrunda mübarizə aparacaq.
Son xəbərlər
17:24
8 ayda "Azeri Light" markalı neftin orta qiyməti 73 dolları ötübEnergetika
17:22
Tbilisidə Zəfər Gününə həsr olunmuş konsert keçiriləcəkRegion
17:18
Belarus Azərbaycanın yeni logistika marşrutlarından istifadə etməkdə maraqlıdırİnfrastruktur
17:16
Foto
Azərbaycan Türkiyə ilə sığorta sektorunda əməkdaşlığı gücləndirirMaliyyə
17:14
Səfirlik: Monteneqroda saxlanılan Azərbaycan vətəndaşı ilə bağlı danışıqlar aparılırXarici siyasət
17:14
U-23 Avropa çempionatında iştirak edəcək Azərbaycan cüdoçuları bəlli olubFərdi
17:11
"Xankəndi"nin baş məşqçisi: "Difai"yə mövqe səhvlərindən qollar buraxaraq uduzduq"Futbol
17:10
Baş nazirin müavini: Ağdam Sənaye Şəhərciyində Azərbaycanla Belarus birgə lift istehsal edəcəkBiznes
17:09