İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    "Turan Tovuz" Kurban Berdıyevin 4 oyunluq cəzalandırılması ilə bağlı apellyasiya şikayəti verəcək

    Futbol
    • 12 fevral, 2026
    • 11:14
    Turan Tovuz Kurban Berdıyevin 4 oyunluq cəzalandırılması ilə bağlı apellyasiya şikayəti verəcək

    "Turan Tovuz" klubu komandanın baş məşqçisi Kurban Berdıyevin cəzalandırılması ilə bağlı AFFA-nın Apellyasiya Arbitraj Tribunalına şikayət edəcək.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq bölgə təmsilçisinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Süleyman Tağıyev bildirib.

    O, 73 yaşlı mütəxəssisin 4 oyunluq cəza alması ilə razı olmadıqlarını söyləyib:

    "Bu qərardan apellyasiya şikayəti verəcəyik. Etirazımız sırf baş məşqçinin cəzalanlandırılması ilə bağlıdır. Dörd oyunluq cəza ilə razı deyilik".

    Qeyd edək ki, AFFA İntizam Komitəsi ötən gün Kurban Berdıyevə 4 oyunluq cəza verib. Buna mütəxəssisin "Kəpəz"ə 1:0 hesabı ilə qalib gəldikləri Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin oyununda hakimi itələdikdən sonra qırmızı vərəqə alması və ardınca referini təhqir etməsi səbəb göstərilib. K.Berdıyevə görə Tovuz təmsilçisi 10 000 manat cərimələnib.

    Turan Tovuz Kurban Berdıyev AFFA İntizam Komitəsi Apellyasiya cəza

    Son xəbərlər

    11:25

    Azərbaycanda hava şəraiti mülayimləşib - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    11:23

    Marlen Mamataliyev Qırğızıstan parlamentinin sədri ola bilər

    Region
    11:22

    AMB "A-Solutions Elektron Pul Təşkilatı"na icrası məcburi göstərişlər verib

    Maliyyə
    11:22

    Dövlət Xidməti İnsan Resurslarının İntelektual qiymətləndirmə Sistemini tətbiq edib

    İKT
    11:21

    "Qarabağ" – "Nyukasl" matçının biletləri bu gün, saat 12:00-da satışa çıxacaq

    Futbol
    11:16

    Həftəsonu 23 minə yaxın namizəd magistraturaya imtahan verəcək

    Elm və təhsil
    11:15
    Foto

    "Trendyolmilla" ilkə imza atıb: Regenerativ pambıqdan cins kolleksiyası

    Biznes
    11:14

    "Turan Tovuz" Kurban Berdıyevin 4 oyunluq cəzalandırılması ilə bağlı apellyasiya şikayəti verəcək

    Futbol
    11:11

    Cey Di Vens Cənubi Qafqaza səfərinin yekunları üzrə video paylaşıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti