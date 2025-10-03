İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Türkiyədə çövkənin inkişaf etdirilməsi üçün beş Qarabağ atı seçilib

    Ağcabədi şəhərində yerləşən Qarabağ Atçılıq Kompleksindən beş Qarabağ atı Türkiyənin Sivas şəhərinə göndərilməsi üçün seçilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanda keçirilən III MDB Oyunları ilə əlaqədar səfərdə olan Türkiyə Çövkən Federasiyasının prezidenti Fatih Keşe məlumat verib.

    O bildirib ki, sözügedən şəhərdə ölkənin ilk ixtisaslaşmış çövkən kompleksi inşa olunub.

    Xatırladaq ki, çövkən yarışları Şəki şəhər stadionunda keçirilir. Türkiyə yığması qrup mərhələsini üçüncü pillədə başa vuraraq turnirdə çıxışını yekunlaşdırdı. Azərbaycan milli komandası isə inamlı iki qələbə qazanaraq yarımfinala yüksəlib və medal uğrunda mübarizəni davam etdirir.

    Jurnalistlərə açıqlamasında Fatih Keşe bildirib ki, Türkiyə bu qədim oyunun dirçəldilməsinə böyük önəm verir və Azərbaycanın dəstəyi ilə bu idman növünün birgə inkişafı istiqamətində fəal iş aparır.

