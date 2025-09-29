İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Toğrul Əsgərov: "Gəncədə lll MDB Oyunlarının təşkili qürurverici hissdir"

    • 29 sentyabr, 2025
    • 19:12
    Toğrul Əsgərov: Gəncədə lll MDB Oyunlarının təşkili qürurverici hissdir

    Gəncədə lll MDB Oyunlarının təşkili qürurverici hissdir.

    Bunu "Report"un Qərb bürosuna açıqlamasında sərbəst güləş üzrə Olimpiya və Avropa çempionu, dünya çempionatının mükafatçısı Toğrul Əsgərov deyib.

    O, yaradılan şəraitə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirib:

    "Cənab Prezidentə təşəkkür edirəm ki, Gəncə şəhərində idmana böyük dəstək olur. Gözəl stadion və idman sarayı tikilib idmançıların ixtiyarına verilib. İdmançılar üçün bu cür gözəl şərait yaradılıb. Gəncədə lll MDB Oyunlarının təşkili də qürurverici hissdir".

    T.Əsgərov Gəncə stadionunda baş tutan lll MDB Oyunlarının açılış mərasimini çox bəyəndiyini söyləyib:

    "Çox gözəl açılış mərasimi izlədik. Mərasimdə sanki Azərbaycan tarixini izlədik. Qəhrəmanlığımızı və sülh istəyimizi dünyaya nümayiş etdirdik. İdmançılarımıza bu yarışda uğurlar arzulayıram. Bizə bu qürurverici hissləri yaşadan cənab Prezidentə bir daha təşəkkür edirəm".

    Qeyd edək ki, III MDB Oyunları oktyabrın 8-də başa çatacaq. Yarışa 13 ölkədən 1 624 idmançı və 2 337 nümayəndə qatılıb. Turnirdə Azərbaycanı 340, Pakistanı 4, Rusiyanı 262, Özbəkistanı 254, Belarusu 240, Qazaxıstanı 147, Tacikistanı 144, Qırğızıstanı 126, Türkmənistanı 48, Türkiyəni 38, Kubanı 11, Küveyti 6, Omanı isə 4 idmançı təmsil edir.

    III MDB Oyunları Toğrul Əsgərov Olimpiya çempionu

