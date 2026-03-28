    Tofiq Musayev UFC-də növbəti döyüşünə Sietldə çıxacaq

    Tofiq Musayev UFC-də növbəti döyüşünə Sietldə çıxacaq

    Azərbaycanın Mütləq Döyüş Çempionatındakı (UFC) təmsilçisi Tofiq Musayev növbəti döyüşünü keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, 36 yaşlı idmançı martın 28-dən 29-na keçən gecə ABŞ-nin Sietl şəhərində təşkil olunacaq turnirdə oktaqona çıxacaq.

    O, İqnasio Bahamondeslə (Çili) qarşılaşacaq.

    Qeyd edək ki, bu, Tofiq Musayevin UFC-də ikinci döyüşü olacaq. İdmançı ilk döyüşündə, ötən il iyunun 22-də Bakıda Mıktıbek Orolbaya (Qırğızıstan) uduzub. İqnasio Bahamondes də sonuncu dəfə Bakıdakı turnirdə təmsilçimiz Rafael Fiziyevə məğlub olub.

    Mütləq Döyüş Çempionatı (UFC) Tofiq Musayev İqnasio Bahamondes

