İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Tərlan Həsənov: "Hidayət Heydərova Bakıdakı dünya çempionatında qərəzli yanaşıldı"

    Fərdi
    • 07 oktyabr, 2026
    • 11:06
    Tərlan Həsənov: Hidayət Heydərova Bakıdakı dünya çempionatında qərəzli yanaşıldı

    Olimpiya çempionu Hidayət Heydərovun şəxsi məşqçisi Tərlan Həsənov Bakıda keçirilən dünya çempionatında cüdoçuya münasibətdə qərəzli yanaşmanın olduğunu hesab edir.

    Təcrübəli mütəxəssis bu barədə "Report"a açıqlama verib.

    Əməkdar məşqçi 73 kq çəki dərəcəsində çıxış edən dünya və Avropa çempionunun yarışı medalsız başa vurması ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Hidayət Heydərov ilk görüşündə təmiz qalib gəldi. İkinci qarşılaşma da uğurlu keçdi. Sonrakı dueldə italiyalı rəqib, Avropa çempionatının mükafatçısı Covanni Espozito ilə üz-üzə gəldi. 1/8 final görüşünün başlanğıcı bərabər mübarizə ilə davam edirdi. Hər iki tərəfə passivliyə görə xəbərdarlıq elan olundu. Daha sonra Hidayətin hücumu zamanı ona qərəzli şəkildə ikinci xəbərdarlıq verildi. Bir neçə saniyə keçməmiş idmançımızın növbəti hücumunda da "şido" elan edildi. Bu, hamımız - tamaşaçılar, cüdo mütəxəssisləri və federasiya rəsmiləri üçün anlaşılmaz qaldı. Mən də şəxsi məşqçi olaraq qərəz müşahidə etdim. Hakim dayandı, komissar tərəfdən göstəriş verildi ki, üçüncü xəbərdarlıq elan olunsun. Həmin məqamda xəbərdarlıq vermək mümkünsüz idi. İkinci və üçüncü xəbərdarlıqlar səhv oldu. Buna görə də Hidayət məğlubiyyətlə mundialı tərk etdi".

    T.Həsənov bildirib ki, qərəzə nəyin səbəb olduğunu bilmir:

    "Onların nə üçün belə hərəkət etdiyini anlaya bilmirəm. Çox təəccübləndim. Hidayət çəkisini yaxşı endirmişdi. Yığmanın məşqlərinə gedirdim. Hər şey normal davam edirdi. Hidayətin taktikası belədir ki, görüşün son hissəsində fəallaşır, fəndlər tətbiq edir. Mən hakimlərin bu addımını anlaya bilmədim. Federasiya nümayəndələri də bunun onlar üçün müəmmalı olduğunu bildirirlər".

    Mütəxəssisin fikrincə, Hidayət Heydərov növbəti olimpiadaya daha ciddi hazırlaşmalıdır:

    "Dünya çempionatına hazırlıq prosesində heç bir problem yox idi. Bakıdakı yarışda gürcüstanlı Laşa Şavdatuaşvili də cərimə xallarına əsasən mübarizədən kənarlaşdı. Lakin ona verilən xəbərdarlıqlar haqlı idi. Ancaq Hidayətə qarşı qərəzli münasibətin səbəbini başa düşə bilmədim".

    Xatırladaq ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan mundial oktyabrın 11-də başa çatacaq. Daha əvvəl Azərbaycan təmsilçilərindən Əhməd Yusifov (60 kq) qızıl, Rəşid Məmmədəliyev (73 kq) bürünc medal qazanıb.

    Tərlan Həsənov Hidayət Heydərov Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026 Milli Gimnastika Arenası
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    05:54

    "The Times": İsrail 8 oktyabrda Britaniya konsulluğunu bağlayacaq

    Digər ölkələr
    05:24

    Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıb

    Digər ölkələr
    04:55

    Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    04:28

    "Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:07

    Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıb

    Xarici siyasət
    02:55

    Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edir

    Digər ölkələr
    02:13

    Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enib

    Digər ölkələr
    01:41

    Qətər sahillərində tankerə hücum edilib, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti