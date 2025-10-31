İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    Taekvondo üzrə dünya çempionatında iştirak etmiş Azərbaycan millisi Vətənə qayıdıb

    Fərdi
    • 31 oktyabr, 2025
    • 18:11
    Taekvondo üzrə dünya çempionatında iştirak etmiş Azərbaycan millisi Vətənə qayıdıb

    Çinin Uşi şəhərində keçirilən taekvondo üzrə dünya çempionatında iştirak etmiş Azərbaycan millisi Vətənə qayıdıb.

    "Report" xəbər verir ki, komandanı Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında idman həvəskarları, jurnalistlər, taekvondoçuların yaxınları və ictimaiyyət nümayəndələri qarşılayıblar.

    Qeyd edək ki milli üzvlərindən Qaşım Maqomedov mundialda bürünc medal qazanıb. Azərbaycan dünya çempionatında 9 taekvondoçu ilə təmsil olunub.

    taekvondo Qaşım Maqomedov dünya çempionatı

    Son xəbərlər

    18:30
    Foto

    Vyanada "Arşın mal alan" operettasının yeni quruluşda premyerası keçirilib

    Mədəniyyət
    18:27

    Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları elan edilib

    Biznes
    18:26

    Millinin baş məşqçisi: "Qaşım Maqomedovun nəticəsi Azərbaycan taekvondosu üçün böyük uğurdur"

    Fərdi
    18:23
    Foto

    TDT ölkələri Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolunun imkanlarından istifadəni genişləndirmək niyyətindədirlər

    İnfrastruktur
    18:19
    Foto

    Azərbaycan-Qırğızıstan İnkişaf Fondu kiçik SES-in tikintisinə vəsait ayıracaq

    Energetika
    18:14
    Foto

    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Avropa birinciliyinin qalibi olub

    Fərdi
    18:11
    Foto

    Daşkənddə MDB ölkələrində sosial müdafiənin təşkili məsələləri müzakirə olunub

    Sosial müdafiə
    18:11
    Foto

    Taekvondo üzrə dünya çempionatında iştirak etmiş Azərbaycan millisi Vətənə qayıdıb

    Fərdi
    18:00

    Azərbaycan və Qırğızıstan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti