Taekvondo üzrə dünya çempionatında iştirak etmiş Azərbaycan millisi Vətənə qayıdıb
Fərdi
- 31 oktyabr, 2025
- 18:11
Çinin Uşi şəhərində keçirilən taekvondo üzrə dünya çempionatında iştirak etmiş Azərbaycan millisi Vətənə qayıdıb.
"Report" xəbər verir ki, komandanı Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında idman həvəskarları, jurnalistlər, taekvondoçuların yaxınları və ictimaiyyət nümayəndələri qarşılayıblar.
Qeyd edək ki milli üzvlərindən Qaşım Maqomedov mundialda bürünc medal qazanıb. Azərbaycan dünya çempionatında 9 taekvondoçu ilə təmsil olunub.
Son xəbərlər
18:30
Foto
Vyanada "Arşın mal alan" operettasının yeni quruluşda premyerası keçirilibMədəniyyət
18:27
Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları elan edilibBiznes
18:26
Millinin baş məşqçisi: "Qaşım Maqomedovun nəticəsi Azərbaycan taekvondosu üçün böyük uğurdur"Fərdi
18:23
Foto
TDT ölkələri Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolunun imkanlarından istifadəni genişləndirmək niyyətindədirlərİnfrastruktur
18:19
Foto
Azərbaycan-Qırğızıstan İnkişaf Fondu kiçik SES-in tikintisinə vəsait ayıracaqEnergetika
18:14
Foto
Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Avropa birinciliyinin qalibi olubFərdi
18:11
Foto
Daşkənddə MDB ölkələrində sosial müdafiənin təşkili məsələləri müzakirə olunubSosial müdafiə
18:11
Foto
Taekvondo üzrə dünya çempionatında iştirak etmiş Azərbaycan millisi Vətənə qayıdıbFərdi
18:00