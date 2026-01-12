İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Tacikistanda 15 yaşlı dünya çempionu öldürülüb

    Fərdi
    • 12 yanvar, 2026
    • 17:11
    Tacikistanda 15 yaşlı dünya çempionu öldürülüb

    Tacikistanda 15 yaşlı MMA döyüşçüsü Məhəmmədəli Sadulloyev həmyaşıdları ilə baş verən münaqişə nəticəsində öldürülüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Qarışıq Döyüş Sənətləri Federasiyası məlumat yayıb.

    Hadisə yanvarın 11-dən 12-nə keçən gecə Kulab şəhərindəki kompüter klublarından birində baş verib. Münaqişə zamanı M.Sadulloyev ürək nahiyəsindən bıçaq zərbəsi alıb. Hadisə nəticəsində daha iki nəfər yaralanaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Hüquq-mühafizə orqanları iki şübhəli şəxsi saxlayıb, faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Qeyd edək ki, M.Sadulloyev 2024-cü ildə MMA üzrə gənclər arasında dünya çempionatının qalibi olub. O, 2025-ci ildə həm də Tacikistan çempionu adını qazanmışdı.

    15-year-old world champion killed in Tajikistan

