    Sumqayıtda gənc cüdoçular arasında Abşeron-Xızı bölgəsi üzrə region birinciliyi keçirilib

    Fərdi
    • 05 noyabr, 2025
    • 15:28
    Sumqayıtda gənc cüdoçular arasında Abşeron-Xızı bölgəsi üzrə region birinciliyi keçirilib

    Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində 20 yaşadək gənc cüdoçular arasında Abşeron-Xızı bölgəsi üzrə region birinciliyi keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, turnirə Abşeron, Xızı və Sumqayıtdan olan 45 cüdoçu qatılıb.

    Yarışın qalibləri 6 çəki dərəcəsində müəyyənləşib. Turnirin keçirilməsində məqsəd kvotalar əsasında ölkə birinciliyində iştirak edəcək idmançıları müəyyənləşdirmək olub.

    Medalçıları təqdim edirik:

    Kişilər

    60 kq

    1. Xalid Məmmədov (Abşeron Xırdalan)

    2. Ziyad Məmmədov (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)

    3. Sahib Məmmədov (ACF)

    3. İbrahim Aslanlı (Neftçi İK)

    66 kq

    1. Elvin Eldarov (ACF)

    2. Abdullah Kərimov (ACF)

    3. Nəcəf Nəsrullayev (Abşeron Xırdalan)

    3. Hüseyn Şahmarlı (ACF)

    73 kq

    1. Sinur Ağazadə (Sumqayıt şəhəri İOEUGİM)

    2. Kamran Heydərli (ACF)

    3. İlyas Ələkbərli (Neftçi İK)

    3. Rihad Məmmədov (Nomura Sport Club)

    81 kq

    1. Rza Sətullayev (Neftçi İK)

    2. Mehdi Məmmədov (ACF)

    3. Fuad Həsənov (RKİM)

    3. Elman Məmmədov (Uğur İK Sumqayıt)

    90 kq

    1. Zeynalabdin Xudaverdizadə (Sumqayıt OİK)

    Qadınlar

    70 kq

    1. Səkinə Baxşıyeva (ACF)

