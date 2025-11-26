İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Stolüstü tennisçilər Azərbaycan Kubokunda mübarizəyə start veriblər

    Fərdi
    • 26 noyabr, 2025
    • 14:37
    Stolüstü tennisçilər Azərbaycan Kubokunda mübarizəyə start veriblər

    Stolüstü tennisçilər Azərbaycan Kubokunda mübarizəyə start veriblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu gün başlayan yarışda Bakı ilə yanaşı, müxtəlif şəhər və rayonları təmsil edən idmançılar mübarizə aparırlar.

    "Şüa" İdman Kompleksində təşkil olunan yarışın açılış mərasimində iştirakçıları salamlayan Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyasının vitse-prezidenti Elmar İslam və qurumun baş katibi Könül Mikayılova onlara uğurlar arzulayıb.

    Federasiya rəsmiləri həmçinin VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında qazanılan nailiyyətdən söz açıb, yarışın bürünc mükafatçıları Adil Əhmədzadə, Mərziyyə Nurmətova, Zemfira Mikayılova və Aylin Əsgərovanı təbrik ediblər.

    Ardınca meydan idmançıların ixtiyarına verilib. Budəfəki turnirə 14 və 18 yaşadək stolüstü tennisçilər qatılıblar. 4 gün davam edəcək yarışda komanda, şəxsi, qoşa, və qarışıq qoşa növlərində qalib və mükafatçılar müəyyənləşəcək. Fərqlənən idmançılara Gənclər və İdman Nazirliyinin diplom və medalları və Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyasının hədiyyələri təqdim olunacaq.

    stolüstü tennis Azərbaycan Kuboku Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyası

    Son xəbərlər

    15:41

    "Araz" AI Challenge - 2025" müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırıldı

    Biznes
    15:41

    Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələr verilib

    Digər
    15:40

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında ən yüksək nəticələr göstərmiş Azərbaycan heyəti mükafatlandırılıb - SƏRƏNCAM

    Daxili siyasət
    15:36
    Foto

    Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Kiyevdə ağaclar əkilib

    Xarici siyasət
    15:35
    Foto

    EAPCA-nın təltif etdiyi Azərbaycan jurnalistlərinə mükafatlar təqdim olunub

    Media
    15:34

    Alen Simonyan: Ermənistan faktiki olaraq KTMT-dən çıxıb - YENİLƏNİB

    Region
    15:34
    Foto

    Azərbaycan BƏT ilə dəniz nəqliyyatının rəqəmsallaşdırılmasını müzakirə edib

    İnfrastruktur
    15:32

    "Trendyol" üçüncü Dayanıqlılıq Hesabatında karbon neytrallığı hədəfinin 70 %-nə daha tez çatacağını açıqlayıb

    Biznes
    15:27

    Azər Həşimov: "Karvan-Yevlax"dan müqaviləyə əsasən almalı olduğum məbləği tələb edəcəyəm"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti