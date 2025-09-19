Stend atıcılığı üzrə Bakı çempionatının qalibləri müəyyənləşib
Stend atıcılığı üzrə Bakı çempionatının qalibləri müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, yarış dairəvi sistem üzrə baş tutub.
Nəticələrə əsasən qadınlar arasında Riqina Meftahətdinova, kişilərin mübarizəsində Fuad Qurbanov qızıl medal qazanıb.
Məhəmməd Teyublu həm 18, həm də 21 yaşadək atıcılar arasında fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.
Qeyd edək ki, yarış sentyabrın 16-dan 19-dək davam edib.
