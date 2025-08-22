Son bir ildə ən çox qazanan tennisçilərin siyahısı açıqlanıb

"Forbes" jurnalı son bir ildə ən çox qazanan tennisçilərin siyahısını açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, siyahıya ardıcıl ikinci il “Böyük Dəbilqə” turnirlərinin beşqat qalibi və dünyanın 2 nömrəli tennisçisi Karlos Alkaras (İspaniya) başçılıq edir.
Nəşrin məlumatına görə, ispaniyalı idmançı 48,3 milyon dollar (35 milyon dollar kortdan kənarda) qazanır.
Son bir ildə ən çox qazanan 10 tennisçinin siyahısı:
1. Karlos Alkaras (İspaniya) - 48,3 milyon dollar (kortdan kənarda 35 milyon dollar)
2. Yannik Sinner (İtaliya) - 47,3 (27)
3. Kori Qauff (ABŞ) - 37,2 (25)
4. Novak Cokoviç (Serbiya) - 29,6 (25)
5. Arina Sobolenko (Belarus) - 27,4 (15)
6. Çjen Sinven (Çin) - 26,1 (21)
7. İqa Şvyontek (Polşa) - 24 (15)
8. Teylor Frits (ABŞ) - 15,6 (7)
9. Frensis Tiafo (ABŞ) - 15,2 (12)
10. Daniil Medvedev (Rusiya) - 14,3 (10)