Son bir ildə ən çox qazanan tennisçilərin siyahısı açıqlanıb

22 avqust 2025 16:56
"Forbes" jurnalı son bir ildə ən çox qazanan tennisçilərin siyahısını açıqlayıb.

"Report" xəbər verir ki, siyahıya ardıcıl ikinci il “Böyük Dəbilqə” turnirlərinin beşqat qalibi və dünyanın 2 nömrəli tennisçisi Karlos Alkaras (İspaniya) başçılıq edir.

Nəşrin məlumatına görə, ispaniyalı idmançı 48,3 milyon dollar (35 milyon dollar kortdan kənarda) qazanır.

Son bir ildə ən çox qazanan 10 tennisçinin siyahısı:

1. Karlos Alkaras (İspaniya) - 48,3 milyon dollar (kortdan kənarda 35 milyon dollar)
2. Yannik Sinner (İtaliya) - 47,3 (27)
3. Kori Qauff (ABŞ) - 37,2 (25)
4. Novak Cokoviç (Serbiya) - 29,6 (25)
5. Arina Sobolenko (Belarus) - 27,4 (15)
6. Çjen Sinven (Çin) - 26,1 (21)
7. İqa Şvyontek (Polşa) - 24 (15)
8. Teylor Frits (ABŞ) - 15,6 (7)
9. Frensis Tiafo (ABŞ) - 15,2 (12)
10. Daniil Medvedev (Rusiya) - 14,3 (10)

