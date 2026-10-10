Azərbaycan Basketbol Liqası: "Neftçi" "Ordu"nu məğlub edib
Komanda
- 10 oktyabr, 2026
- 20:12
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"Neftçi" Azərbaycan Basketbol Liqasının II turunda "Ordu"nu məğlub edib.
"Report"un məlumatına görə, Bakı İdman Sarayında baş tutan görüş "Neftçi"nin 83:79 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Günün ilk görüşündə "LANDAU Lions" NTD-ni 102:68 hesabı ilə məğlub edib.
Qeyd edək ki, ötən gün turun ilk qarşılaşmasında "Sumqayıt" evdə "Naxçıvan"a məğlub olub - 76:87.
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