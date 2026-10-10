İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Neftçi" "Ordu"nu məğlub edib

    Komanda
    • 10 oktyabr, 2026
    • 20:12
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Neftçi Ordunu məğlub edib

    "Neftçi" Azərbaycan Basketbol Liqasının II turunda "Ordu"nu məğlub edib.

    "Report"un məlumatına görə, Bakı İdman Sarayında baş tutan görüş "Neftçi"nin 83:79 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Günün ilk görüşündə "LANDAU Lions" NTD-ni 102:68 hesabı ilə məğlub edib.

    Qeyd edək ki, ötən gün turun ilk qarşılaşmasında "Sumqayıt" evdə "Naxçıvan"a məğlub olub - 76:87.

    Azərbaycan Basketbol Liqası: Neftçi Ordunu məğlub edib
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Neftçi Ordunu məğlub edib
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Neftçi Ordunu məğlub edib
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Neftçi Ordunu məğlub edib
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Neftçi Ordunu məğlub edib
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Neftçi Ordunu məğlub edib
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Neftçi Ordunu məğlub edib
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Neftçi Ordunu məğlub edib
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Neftçi Ordunu məğlub edib
    Azərbaycan Basketbol Liqası Neftçi BK Ordu BK
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    20:53

    Türk Dünyası Sığorta Birliyinə yeni sədr və baş katib seçilib

    Maliyyə
    20:48

    WSJ: ABŞ-nin yeni PUA-ları isti hava şəraitində sınaqdan keçməyib

    Digər ölkələr
    20:35

    FT: ABŞ Rusiyanın neft zavodlarına zərbələrə görə Ukraynanı məlumat ötürməməklə hədələyib

    Digər ölkələr
    20:28
    Foto

    Bakıda Avropa Su İdmanı Federasiyasının Konqresi başa çatıb

    Fərdi
    20:26

    Varşavada məktəbdə bıçaqlanma olub, üç nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    20:12
    Foto

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Neftçi" "Ordu"nu məğlub edib

    Komanda
    20:04

    Kamandan oxatma üzrə Azərbaycan Superkuboku keçiriləcək

    Fərdi
    19:45

    Ferstappen "Formula 1" üzrə Sinqapur Qran-prisinin təsnifat mərhələsini qazanıb

    Formula 1
    19:37

    Uşanqi Kokauri: "Finalda daha çox taktiki səhvlərə yol verdim"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti