İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Kamandan oxatma üzrə Azərbaycan Superkuboku keçiriləcək

    Fərdi
    • 10 oktyabr, 2026
    • 20:04
    Kamandan oxatma üzrə Azərbaycan Superkuboku keçiriləcək

    Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi və Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyasının (AKOF) təşkilatçılığı ilə oktyabrın 18-də Binə Atçılıq Mərkəzində böyüklər arasında Azərbaycan Superkuboku keçiriləcək.

    "Report" AKOF-nin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, açıq havada, 70 metr məsafədə baş tutacaq yarışda ölkənin ən reytinqli 8 oxatanı qələbə uğrunda mübarizə aparacaq.

    Azərbaycan kamandan oxatma tarixində ilk dəfə qadın və kişi idmançılar birgə yarışacaq. Yarışda kişilərdən Məhəmmədəli Əliyev, Sərdar Vəliyev, Hüseyn Məhərrəmov və Nurlan Rəhimli, qadınlardan isə Yaylagül Ramazanova, Fatimə Hüseynli, Lalə Əbdürəhmanova və Aliyə Əliyeva mübarizə aparacaqlar.

    Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyası
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    20:53

    Türk Dünyası Sığorta Birliyinə yeni sədr və baş katib seçilib

    Maliyyə
    20:48

    WSJ: ABŞ-nin yeni PUA-ları isti hava şəraitində sınaqdan keçməyib

    Digər ölkələr
    20:35

    FT: ABŞ Rusiyanın neft zavodlarına zərbələrə görə Ukraynanı məlumat ötürməməklə hədələyib

    Digər ölkələr
    20:28
    Foto

    Bakıda Avropa Su İdmanı Federasiyasının Konqresi başa çatıb

    Fərdi
    20:26

    Varşavada məktəbdə bıçaqlanma olub, üç nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    20:12
    Foto

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Neftçi" "Ordu"nu məğlub edib

    Komanda
    20:04

    Kamandan oxatma üzrə Azərbaycan Superkuboku keçiriləcək

    Fərdi
    19:45

    Ferstappen "Formula 1" üzrə Sinqapur Qran-prisinin təsnifat mərhələsini qazanıb

    Formula 1
    19:37

    Uşanqi Kokauri: "Finalda daha çox taktiki səhvlərə yol verdim"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti