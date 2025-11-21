İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    "Shirvan Open 2025" beynəlxalq şahmat festivalına start verilib

    Fərdi
    • 21 noyabr, 2025
    • 19:14
    Shirvan Open 2025 beynəlxalq şahmat festivalına start verilib

    "Shirvan Open 2025" beynəlxalq şahmat festivalına start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Şahmat Federasiyası , Gənclər və İdman Nazirliyi və Şirvan şəhər Olimpiya İdman Kompleksinin təşkilatçılığı ilə keçirilən festivalda 8 ölkədən 240-dan çox şahmatçı iştirak edir.

    Yarışın açılış mərasimində Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı İlqar Abbasov və Azərbaycan Şahmat Federasiyasının vitse-prezidenti Faiq Həsənov çıxış edərək şahmatçılara uğurlar arzulayıb.

    Festivalda şahmatçılar A və B qruplarında mübarizə aparır. Hər iki qrupda yarışlar İsveçirə sistemi üzrə 9 turdan ibarət olmaqla təşkil olunur. Festivalın ümumi mükafat fondu 22650 AZN təşkil edir. A qrupunun qalibi 5100 AZN , B qrupunda isə ilk yeri tutacaq şahmatçı 1000 AZN qazanacaq.

    Festival çərçivəsində həmçinin rapid və blits keçirilməsi də nəzərdə tutulur.

    Qeyd edək ki, festival Azərbaycan Şahmat Federasiyasının "Chess Tour Azerbaijan" layihəsi çərçivəsində keçirilir. Bu, layihənin sayca 8-ci və bu il üçün sonuncu festivalıdır. Festivala 26 noyabrda yekun vurulacaq.

    Şahmat Şirvan “Shirvan Open 2025"

    Son xəbərlər

    19:32

    Paşinyan Qazaxıstan parlamentinin spikeri ilə Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesini müzakirə edib

    Region
    19:27

    Ağacların qanunsuz kəsilməsi nəticəsində yaşıllıqlara 84 min manatdan çox ziyan vurulub

    Ekologiya
    19:14
    Foto

    "Shirvan Open 2025" beynəlxalq şahmat festivalına start verilib

    Fərdi
    19:14
    Foto

    Ruben Vardanyanın məhkəməsində zərərçəkmiş şəxslərin ifadələri dinlənilib

    Hadisə
    19:11

    Xetaq Qazyumov: "İslamiadada qızıl medal qazanılması Azərbaycan güləş ictimaiyyətini sevindirir"

    Fərdi
    19:10
    Foto

    Azərbaycanın rəqəmsal inkişaf təcrübəsi Afrikanın bəzi ölkələrində tətbiq edilə bilər

    İKT
    19:02
    Foto

    AFFA tərəfindən klub nümayəndələri ilə onlayn görüş keçirilib

    Futbol
    19:01

    D-8 ölkələrinin media sahəsində əməkdaşlığının genişləndirilməsi üzrə Bakı Bəyannaməsi qəbul edilib - YENİLƏNİB

    Media
    18:55

    Nazir müavini: Azərbaycanda son beş ildə 240 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti