    • 09 noyabr, 2025
    • 21:55
    SFA Federasiya Kuboku 2025 uğurla başa çatıb

    Azərbaycan Yelkən Federasiyasının (SFA) Yelkən Mərkəzində keçirilən "SFA Federasiya Kuboku 2025" yarışı uğurla yekunlaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, yarışlar hər gün saat 10:00–17:00 aralığında baş tutub.

    Turnir çərçivəsində 9 noyabr saat 18:00-da mükafatlandırma mərasimi keçirilib və qaliblər müxtəlif siniflər üzrə təltif olunublar.

    ILCA 4 sinifi

    I yer - Davud Babazadə

    II yer - Ameliya Əliyeva

    III yer - Nəzrin Məmmədova

    Optimist Junior sinifi

    I yer - Ece Deniz Gursel (ARM Urla, Türkiyə)

    II yer - Kamilla Həsənova

    III yer - Ayaz Yılmazer

    Optimist Qızlar sinifi

    I yer - Nehir Uygur (ARM Urla, Türkiyə)

    II yer - Emel Məmmədli

    III yer - Yağmur Həsənli

    Optimist Ümumi sinifi

    I yer - Kamal Bəşirli

    II yer - Nurlan Ağazadə

    III yer - Nehir Uygur (ARM Urla, Türkiyə)

    Tədbirdə çıxış edən Federasiya Prezidenti Qüdrət Qurbanov deyib ki, bu il qoşulanlar arasında qızlar çoxdur. O, yarışda iştirak edən bütün yelkənçiləri təbrik edib və qaliblərə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. Q.Qurbanov bildirib ki, Federasiya ölkədə yelkən idmanının inkişafını dəstəkləmək və yeni nəsil idmançılar yetişdirmək məqsədilə fəaliyyətini davam etdirəcək.

