Serbiyada dünya çempionu olan azərbaycanlı güləşçi: "Rusiyalı rəqibimdən revanş aldım"
- 23 oktyabr, 2025
- 15:43
Serbiyanın Novi Sad şəhərində keçirilən U-23 dünya çempionatında qızıl medal qazanan Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Elmir Əliyev (55 kq) finalda rusiyalı rəqibindən revanş alıb.
Bunu "Report"a açıqlamasında idmançı özü bildirib.
O, dəstək verənlərə təşəkkürünü də bildirib:
"Dəstəyini göstərən hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Yarışa çox ciddi hazırlaşmışdıq. İlk dəfədir U-23 dünya çempionatında iştirak edirdim. Buna baxmayaraq, çempionluq mənə nəsib oldu. Daha əvvəl Avropa çempionatında bürünc medal qazanmışdım. Xırda bir səhvə görə qızıl medalı əldən vermişdim. Həmin Avropa çempionatının finalında qaşılaşdığım və məğlub olduğum rusiyalı güləşçi ilə bu dəfə dünya çempionatının həlledici görüşündə üz-üzə gəldim və revanş aldım. Ümumiyyətlə, rəqiblərim güclü idi. Dünya çempionatına zəif idmançı gəlmir. Hər kəs öz performansını göstərirdi. İlk rəqibim Çin idmançısına tam üstünlüklə qalib gəldim. Daha sonra özbəkistanlı və yarımfinalda iranlı güləşçini məğlub etdim. Qarşıdakı hədəflərim əvvləcə böyüklər arasında Azərbaycan çempionatının qalibi olmaqdır. Ümid edirəm ki, Avropa çempionatına vəsiqə qazanacağam".
Qeyd edək ki, E.Əliyev finalda rusiyalı Alibek Amirova (UWW) 3:2 hesabıyla qalib gələrək qızıl medala sahib çıxıb.